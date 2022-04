„Schatz, das ist für dich“: Tom Kaulitz nennt GNTM-Chefin Heidi Klum „Mein kleiner Hase“

Heidi Klum und Tom Kaulitz sind seit knapp vier Jahren ein Paar. Beide Promis leben gemeinsam in Los Angeles. Topmodel Heidi Klum ist beruflich viel unterwegs - vor allem, wenn es um ihre Show „Germany‘s Next Topmodel“ geht. Nun gab die 48-Jährige aber einen kleinen Einblick in ihr Privatleben mit Tom.

Los Angeles - Topmodel Heidi Klum (alle News zur Themenseite) und Musiker Tom Kaulitz sind ein eingespieltes Team. Das Paar ist seit knapp vier Jahren in einer Beziehung. Nun gab die GNTM-Chefin bekannt, welchen Kosenamen sie für ihren Ehemann hat. Bei „Germany‘s Next Topmodel“ hat sie es verraten.

Name Heidi Klum Geburtstag 01. Juni 1973 in Bergisch Gladbach Ehepartner Tom Kaulitz TV-Shows Germany's Next Topmodel, Project Runway

Heidi Klum und Tom Kaulitz: So lernte sich das Paar kennen

Im Frühjahr 2018 wurde bekannt, dass Heidi Klum und Tom Kaulitz ein Paar sind. Kennengerlernt haben sie sich im „Chateau Marmont“ in Los Angeles. Es war die Geburtstagsparty von Designer Michael Michalsky. „Eigentlich wurden wir nicht verkuppelt. Ich hab direkt Gas gegeben. Ich fand sie direkt toll“, so der „Tokio Hotel“-Gitarrist in der ZDF-Talkshow von Markus Lanz.

Auch sein Zwillingsbruder Bill Kaulitz bemerkte, dass an diesem Abend eine ganz besondere Chemie zwischen den beiden war. „Das hat man eigentlich sofort beim Hallo sagen gemerkt. Das war Liebe auf den ersten Blick“, gab er weiter im Interview zu. Heidi Klum und Tom Kaulitz sind happy - und das Topmodel gewährt regelmäßig ihren Followern auf Instagram ein paar Einblicke in ihren Alltag.

Topmodel Heidi Klum und Designer Jeremy Scott in der zehnten GNTM-Folge © ProSieben/Richard Hübner

GNTM 2022: Designer Jeremy Scott kleidet Heidi Klum in ein Hasenkostüm ein

Auch in der zehnten Folge durfte ein prominenter Star-Juror neben Topmodel-Chefin Heidi Klum nicht fehlen. Diesmal war es der bekannte Designer Jeremy Scott. Seine Kollektionen und Designs sind ausgefallen - dies präsentierte er auch erneut in der Show.

Der Designer selbst, wie auch Heidi Klum trugen Designs, auf denen Hasen zu sehen waren. Riesige Schlappohren inklusive. Das brachte die 48-Jährige dazu, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Denn Heidi Klum hat einen ganz besonderen Spitznamen für Ehemann Tom Kaulitz.

„Schatz, das ist für dich“: Tom nennt GNTM-Chefin Heidi Klum „mein kleiner Hase“

„Ich dachte, du wüsstest, dass mein Mann mich immer „Mein kleiner Hase“ nennt“, so die Topmodel-Chefin in der GNTM-Folge. Prompt gab es von ihr auch eine direkte Liebes-Botschaft im TV: „Schatz, das ist für dich. Dein kleiner Hase heute im Hasen-Outfit!“.

Auch bei Instagram feierten GNTM-Fans und Follower die Outfits des Designers: „Was für ein Hammer-Kleid. Ich liebe es“, kommentierte eine Userin. Auch die Topmodel-Kandidatinnen bekamen für ihr Shooting ausgefallene Looks.

