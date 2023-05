Eindeutiger Sieger im Quotenduell zwischen GNTM und Hape Kerkelings Verfilmung

Von: Elena Rothammer

Am Donnerstagabend setzte ProSieben auf eine neue Folge „Germany‘s Next Topmodel“, während das ZDF Hape Kerkelings verfilmte Biografie „Der Junge muss an die frische Luft“ zeigte. Wer holte mehr Zuschauer?

Los Angeles / Recklinghausen – Am Donnerstagabend hatte das TV-Publikum die Qual der Wahl. Während auf ProSieben Nachwuchs-Models um ein Bild von Chefjurorin Heidi Klum (49) im Viertelfinale von „Germany‘s Next Topmodel“ konkurrierten, lief im ZDF die Verfilmung von Hape Kerkelings (58) Biografie „Der Junge muss an die frische Luft“. Im Kampf um die Quoten gab es einen klaren Sieger.

Heidi Klum vs. Hape Kerkeling: Wer macht das Quotenrennen?

Am Sonntag liefern sich regelmäßig der ZDF-Fernsehgarten gegen „Immer wieder sonntags“ in der ARD ein Quotenduell. Am Donnerstagabend trafen hingegen ungleiche Gegner aufeinander: Die Castingshow „Germany‘s Next Tomodel“ mit Heidi Klum auf ProSieben und die feinfühlige Verfilmung von Hape Kerkelings autobiografischem Roman „Der Junge muss an die Frische Luft“ im ZDF könnten kaum unterschiedlicher sein. Das zeigt sich auch an den Quoten.

Wie aus der dwdl.de Zahlenzentrale hervorgeht, erreichte „Germany‘s Next Topmodel“ immerhin bei der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen 16,3 Prozent, bleibt aber dennoch hinter den Werten der ersten Folgen, die sogar die 20-Prozent-Marke geknackt hatten, zurück. „Der Junge muss an die frische Luft“ brachte es in dieser jüngeren Zielgruppe auf immerhin 10,2 Prozent und war damit der erste Prime-Time-Verfolger von GNTM. Beim Gesamtpublikum schlägt der ZDF-Film die Castingshow aber sogar um Längen.

Welche Zuschauerzahl holte in Deutschland den Rekord? Am 13. Juli 2014 schrieb die ARD Fernsehgeschichte: Das Fußball-WM-Finale Deutschland gegen Argentinien (1:0 n. V.) sahen Schätzungen zufolge sage und schreibe 34,65 Millionen Menschen an ihrem eigenen Fernsehgerät. Irre: Personen, die etwa beim Public Viewing oder in Bars das Spiel mitverfolgten, wurden bei dieser Zählung nicht berücksichtigt. Die tatsächliche Zahl dürfte demnach noch einmal erheblich höher ausfallen.

Kerkeling-Film „Der Junge muss an die frische Luft“ haushoher Sieger beim Gesamtpublikum

Satte 4,07 Millionen Menschen schalteten bei „Der Junge muss an die frische Luft“ ein und brachte dem ZDF damit eine Quote von 17,2 Prozent beim Gesamtpublikum. Dagegen konnte „Germany‘s Next Topmodel“ nur 1,37 Millionen Zuschauer vor den Fernseher locken. Das bedeutet eine Quote von 6,6 Prozent für ProSieben beim Gesamtpublikum.

Am Donnerstagabend lief die Verfilmung von Hape Kerkelings autobiografischem Roman „Der Junge muss an die Frische Luft“ im ZDF, während ProSieben das Viertelfinale von „Germany‘s next Topmodel“ zeigte. Quotentechnisch gab es einen klaren Sieger © IMAGO / VISTAPRESS & ProSieben / Richard Hübner

Vor zwei Wochen musste Heidi Klums Castingshow auch schon eine Pleite hinnehmen. GNTM lief gegen den „Wien-Krim“ und unterlag dem ARD-Film deutlich. Verwendete Quellen: dwdl.de / Zahlenzentrale