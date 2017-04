Protz-Urlaub! Mega-Shitstorm für YouTube-Star Bibi 

München - Mit Fotos und Videos will Bianca Heinicke (24) bekannt als „Bibi“ ihre Fans auch in ihrem USA-Urlaub auf dem Laufenden halten. Doch die Reaktionen auf den Luxus-Trip sind heftig.

Das YouTuber-Pärchen Bibi Heinicke (24) und Julian Claßen (24) verbringen ihren Urlaub in den USA. Und dabei lassen es sich die zwei so richtig gut gehen. In Las Vegas muss es eine Mega-Luxus-Suite - 400 Quadratmeter plus Besprechungsraum - sein.

Auf dem YouTube-Kanal „BibisBeautyPalace“ und auf Instagram teilen die beiden Social-Media-Stars fast alle ihre Erlebnisse mit ihren Fans, so auch der Aufenthalt in dem Protz-Hotel.

In diesem Fall jedoch konnten die Follower ihre Freude an dem Luxus kaum teilen. Die geposteten Videos und Fotos sorgten für einen Sturm der Entrüstung, wie das People-Magazin Promiflash.de berichtet. Es hagelte demnach kritische Kommentare.

„Wieder welche die nicht mit Geld umgehen können“, ärgert sich ein Nutzer. Ein anderer schreibt: „Wie die übertreiben ...kann die beiden nicht leiden. Dumm und dümmer“.

Ein Beitrag geteilt von ! Bibi (@bibisbeautypalace) am 18. Apr 2017 um 22:21 Uhr

Ob Bibi und Julian die Kommentare stören? Mit einem strahlenden Lächeln postet Bibi aktuell ein Foto mit DJ David Guetta auf Instagram und kommentiert „Tolle Show @David Guetta... Danke für die unvergessliche Nacht in Las Vegas“. Über 74.000 Leuten haben „Gefällt mir“ geklickt.

Ein Beitrag geteilt von ! Bibi (@bibisbeautypalace) am 23. Apr 2017 um 21:05 Uhr

Erst kürzlich hatte der YouTube-Star Bibi einen Shitstorm wegen zu viel nackter Haut entfacht.

Wegen Protz-Urlaub: Mega-Shitstorm für Bibi & ihren Julian!

ml/snackTV

