Pünktlich zu Giovanni Zarrella Show: Kerstin Ott veröffentlicht Deluxe-Edition von „Nachts sind alle Katzen grau“

Zur „Giovanni Zarrella Show“ bringt Kerstin Ott etwas ganz Besonderes mit: die Deluxe-Edition ihres neusten Studioalbums (Fotomontage) © Georg Wendt/Philipp von Ditfurth/dpa/picture alliance

Sechs neue Songs: Kerstin Ott veröffentlicht Deluxe-Edition ihres „Nachts sind alle Katzen grau“-Albums. Die Sängerin tritt passend dazu auch wieder in der „Giovanni Zarrella Show“ auf.

Schlagerstar Kerstin Ott (40) brachte ihr Album „Nachts sind alle Katzen grau“ im September 2021 heraus und konnte mit ihrer Platte riesige Erfolge feiern. Jetzt wurde bekannt, dass die in Berlin geborene Künstlerin schon bald eine Deluxe-Edition ihrer erfolgreichen LP veröffentlichen wird!

Kerstin Ott bringt für „Giovanni Zarrella Show“ Deluxe-Edition ihres neusten Albums mit

Berichten von Schlagerprofis.de zufolge wird die Sängerin in der kommenden von Giovanni Zarrella (44) moderierten ZDF-Musikshow „Die Giovanni Zarrella Show“ auftreten und pünktlich zur Show die Deluxe-Version ihres neusten Albums herausbringen.

Die Deluxe-Edition ihres „Nachts sind alle Katzen grau“-Albums wird am 8. April erscheinen. In der Sendung des Moderators (9. April), in der auch viele neue Schlager von weiteren Stars vorgestellt werden, wird die „Schau mal“-Hitmacherin mit der erweiterten Version ihrer Platte von 2021 im Gepäck auftreten. Auf der Deluxe-Version, die zu einem Chartcomeback des Albums der Berlinerin führen könnte, werden einige neue Lieder der Musikerin zu finden sein.

Kerstin Ott veröffentlicht „Nachts sind alle Katzen grau“-Deluxe-Edition

Die Fans des Stars können sich dabei auf die sechs brandneuen Lieder „Einfach nein“, „Ich will alles“, „Ausgerechnet du“, „Immer, wenn ich bei dir bin“, „Der Morgen nach Marie“ und „Irgendwann“, freuen. Laut Schlagerprofis.de könnte die Deluxe-Version der Platte dazu verhelfen, ein Chartcomeback in den Top-100-Albumcharts zu feiern. „Nachts sind alle Katzen grau“ hatte sich zuvor nämlich nach 25 Wochen aus den Albumcharts verabschieden müssen. Die Fans des Schlagerstars können sich den „Giovanni Zarrella Show“-Auftritt der Musikerin am 09. April um 20:15 Uhr im ZDF anschauen.