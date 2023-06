Pünktlich zu „Kaisermania“: Roland Kaisers neues Album erscheint Ende Juli

Im Juli startet wieder die „Kaisermania“. Passend dazu dürfen sich die Schlagerfans auch auf ein neues Album von Roland Kaiser freuen. © IMAGO / POP-EYE

Roland Kaisers „Kaisermania“ beginnt Ende Juli. Und auch sein neues Album „Neue Perspektiven“ erscheint zur selben Zeit“.

Dresden - Ende Juli wird spannend und ist voller Highlights von Roland Kaiser (71). Alle Schlagerfans können sich bereits auf einen musikalischen Ausklang des Monats freuen: Am letzten Wochenende im Juli beginnt die „Kaisermania“ 2023. Und am Freitag, den 28. Juli 2023 veröffentlicht der Schlagersänger auch sein Album „Neue Perspektiven“, auf das die Fans bereits gespannt warten.

Roland Kaiser veröffentlichte bereits auf Instagram die Daten für die „Kaisermania“: „Ihr habt lange darauf gewartet, heute ist es endlich soweit: Auch in 2023 ist wieder KAISERMANIA-Zeit! Im kommenden Sommer werden meine Band und ich am 28. & 29. Juli sowie am 4. & 5. August für Euch am Dresdner Elbufer vor der einmaligen Kulisse dieser wunderschönen Stadt spielen!“ In einem Interview mit „Meine Schlagerwelt“ im letzten Jahr verriet der Sänger, dass es ihm die Stadt Dresden besonders angetan hat: „Ich glaube, ich habe mich in den frühen 90er Jahren in diese Stadt verliebt, und ich glaube, die Stadt mag mich auch ein bisschen. Und dann kommt dazu, dass diese Atmosphäre so besonders ist. Wenn du als Publikum auf die Bühne schaust, dahinter die Altstadt siehst, das ist gerade, wenn es dunkel wird, ein sehr beeindruckendes Bild.“

Die Fans freuen sich auf Ende Juli

Im September letzten Jahres erschien Roland Kaisers Album „Perspektiven“. Auf dieses folgt nun am 28. Juli das Album „Neue Perspektiven“, was wahrscheinlich eine abgeänderte Form des Vorgängeralbums ist. Die Fans freuen sich schon sehr auf die Auftritte und die Veröffentlichung des Schlagersängers. So schreibt jemand unter den Instagram Post: „Endlich ist es so weit!“ und ein anderer Schlagerfan meint: „Ich freue mich schon drauf!“ Die „Kaisermania“ wird aufgenommen und am 5. August im MRD ausgestrahlt. Eine spannende und musikalische Zeit für alle Kaiser-Fans. Verwendete Quellen: Instagram / rolandkaiseroffiziell; Meine Schlagerwelt