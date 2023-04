„Pur“ für Aufritt im Indianer-Kostüm kritisiert: Hartmut Engler findet Diskussion „abstrus“

Teilen

Hartmut Engler kann die Kritik an dem kontroversen Pur-Song „Indianer“ und den Auftritten nicht verstehen. Das Lied wolle lediglich gute Laune verbreiten, so der Sänger.

Geht ein Auftritt im Indianer-Kostüm wirklich zu weit? Pur-Sänger Hartmut Engler (61) hat eine ganz klare Meinung zu dem Thema. 1993 brachte seine Band das Erfolgsalbum „Seiltänzertraum“ heraus, das den Song „Indianer“ enthielt. In dem Lied geht es um einen Erwachsenen, der in Erinnerungen an seine Kindheit schwelgt, als er sich mit Freunden als Ureinwohner verkleidete. „Wir waren bunt bemalt und mit wildem Schrei/ Stand jeder stolze Krieger den Schwachen bei/ Unser Ehrenwort war heilig/ Nur ein Bleichgesicht betrog“, heißt es darin unter anderem.

Hartmut Engler findet den Songtext auch heute alles andere als kritisch. „Das ist Spaß und das erinnert mich an meine Kindheit. Der Song hat nichts mit der Kultur und dem Schicksal der amerikanischen Ureinwohner zu tun“, betont er im Interview mit der Berliner Zeitung. „Deshalb kann ich die Kritik an unserem Lied auch nicht ganz ernst nehmen.“

Hartmut Engler: „Es geht mir um eine Märchenwelt“

Der Musiker findet nichts Verwerfliches daran, den Song weiter mit Federschmuck auf der Bühne zu performen. „Ich hätte das Lied auch über Robin Hood oder Captain Kirk machen können. Dann würde ich mich dabei eben anders verkleiden“, erklärt Engler. Die Diskussion an dem Pur-Lied finde er regelrecht „abstrus“.

Der Pur-Song „Indianer“ gilt heute als kontrovers. Frontmann Hartmut Engler kann die Kritik an dem Stück aber nicht nachvollziehen. © IMAGO/Eibner; IMAGO/Andreas Weihs (Fotomontage)

Dabei streitet der gebürtige Ingersheimer nicht ab, dass der Umgang mit den indigenen Völkern ein dunkles Kapitel in der Geschichte Amerikas darstellt. „Ich teile die Meinung, dass die Amerikaner diesen Teil ihrer Geschichte aufarbeiten müssten“, fügt er hinzu. Damit habe sein Lied aber nichts zu tun. Dementsprechend sieht Engler auch keine Verantwortung bei seiner Band, etwas an dem Titel zu ändern. „Es geht mir um eine Märchenwelt, in der es die Guten gibt. Als Kind fand ich das toll“, so der Musiker.