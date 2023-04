PUR-Sänger Hartmut Engler bricht bei Konzert in Tränen aus

Teilen

Nach Jahren stand Hartmut Engler mit seiner Band PUR endlich wieder auf der Bühne. Ein Song ging ihm dabei besonders nahe.

Köln – Endlich sind sie wieder zurück auf der Bühne! Fünf Jahre lang mussten Fans der Kultband PUR sich gedulden, doch jetzt haben sich die Musiker rund um Frontmann Hartmut Engler (61) mit einer fulminanten Performance in der Kölner Lanxess-Arena zurückgemeldet. Coronabedingt hatten PUR in den letzten Jahren eine Pause eingelegt, doch bei ihrem ersten Auftritt nach der Auszeit wurde schnell klar: Diese Band hat die Bühne mehr als vermisst! Die 16.000 anwesenden Zuschauer begeisterte die Schlager-Rockgruppe mit einer Mischung aus bekannten Hits und neuem Material.

„Fünf Jahre ist es her, dass wir hier waren. Es hat sich viel verändert in den vergangenen Jahren, aber eines ist gleich geblieben: Wir sind auf der Bühne und ihr seid auch alle da. Wahnsinn“, rief Hartmut Engler der bebenden Menge zur Begrüßung zu, nachdem PUR zuvor ihren Song „Freunde“ zum Besten gegeben hatten. Dass die Musiker sicherlich aufgeregt waren, merkte man ihnen kaum an. „Wir haben uns vorgenommen, das hier einfach zu genießen, nach so langer Abstinenz“, erklärte Engler, der immer wieder überglücklich Richtung Publikum strahlte.

Auf der Bühne packen Hartmut Engler hier und da die ganz großen Emotionen © Stefan M Prager/Imago

Die Erinnerung an seine verstorbene Mutter rührt Hartmut Engler zu Tränen

Zum Auftakt ihrer „Persönlich“-Hallentournee spielten PUR erwartungsgemäß zahlreiche bekannte Hits wie „Abenteuerland“ oder „Graues Haar“, die der Reaktion des Publikums nach zu schließen auch Jahrzehnte nach ihrer Veröffentlichung noch immer Partystimmung garantieren. Doch ihren Auftritt in Köln nutzte die Band auch, um ernstere Töne anzuschlagen. Erstmals spielten PUR auch neue Songs, die sich mit der aktuellen Lage der Welt beschäftigen und kritisch auf die Corona-Pandemie der vergangenen Jahre zurückblicken.

Ein Lied löste bei Hartmut Engler jedoch besonders große Emotionen aus. Das Stück „Wenn sie diesen Tango hört“ widmete der Frontmann seiner verstorbenen Mutter, deren Abbild während der Performance auf einer riesigen Leinwand im Hintergrund zu sehen war. „Ich werde diesen naiven Gedanken nicht los, dass sie jetzt da oben sitzt und zuhört, ein Glas Sekt trinkt und sagt: ‚Bub, das hast du gut gemacht’“, berichtete Engler unter Tränen. Das Publikum reagierte mit tosendem Applaus, sodass es dem Kultmusiker nicht schwerfiel, seine gute Stimmung für den Rest des PUR-Auftaktkonzerts zurückzuerlangen.