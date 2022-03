„Verabscheue diesen Menschen“: Helene Fischer in Tränen – Schlagerqueen schimpft öffentlich über Putin

In der Schweiz feierte Schlagerstar Helene Fischer am Sonntag (27. März) ihr großes Bühnencomeback mit einem Konzert vor rund 11.000 Zuschauern. Die frischgebackene Mutter zeigte sich dabei ganz offen von ihrer emotionalen Seite – und setzte ein unmissverständliches Zeichen gegen den Ukraine-Krieg!

Grindelwald - Für Helene Fischer (37; alle News zur Schlagerqueen im Überblick) ging am Sonntagnachmittag (27. März) nach langer Zeit endlich wieder auf die große Bühne. Abgesehen von einer Handvoll TV-Auftritten, welche die Schlagersängerin im vergangenen Jahr wahrgenommen hatte (u.a. „Wetten, dass..?“), war ihr Terminkalender zuletzt recht leer gewesen, denn die 37-Jährige hatte sich aus privaten Gründen zeitweilig zurückgezogen. Nun stand die frischgebackene Mutter endlich wieder vor Live-Publikum – und begeisterte mit einer ganz starken Message!

Helene Fischer Schlagersängerin, Schauspielerin und Moderatorin Geboren 5. August 1984 in Krasnojarsk (UdSSR) Verkaufte Tonträger über 16 Millionen Erfolgreichste Veröffentlichung Farbenspiel (2013) mit über 2,7 Millionen verkauften Einheiten

Helene Fischer spielt Schweiz-Show vor 11.000 Fans – Schlagerqueen bekundigt Solidarität mit Ukraine

Vor rund 11.000 Schlagerfans gab Helene Fischer im Schweizer Wintersportort Grindelwald am frühen Sonntagnachmittag ihr fulminantes Bühnencomeback. Um kurz nach 14:00 Uhr ging es bei strahlendem Sonnenschein los, die Show selbst dauerte rund zwei Stunden.

„Es ist so schön, bei euch zu sein! Das ist heute unser Tag“, freute sich die 37-Jährige zu Beginn ihrer Show, wie bild.de berichtet. Die „Atemlos durch die Nacht“-Interpretin überzeugte nicht nur musikalisch, sondern setzte im Laufe ihres Konzerts gleich mehrere politische Statements: Ihr Outfit zierte eine kleine Schleife in den Farben der Ukraine, die Bühne selbst wurde passend dazu in blau-gelbem Licht angestrahlt.

Das aktuelle Weltgeschehen zieht auch an Schlagerqueen Helene Fischer nicht spurlos vorbei. Bei ihrem ersten Konzert als Mama, das in der Schweiz stattfand, klagte sie: „Tagtäglich die Bilder von zerrissenen Familien; von Vätern, Brüdern, Soldaten, Ehemännern, die sterben müssen. Von Frauen, die flüchten müssen.“ © Daniel Karmann/dpa/picture alliance

Helene Fischer mit emotionalen Worten – Schlagersängerin zeigt Mitgefühl mit Kriegsopfern

„Ich habe lange nachgedacht, ob ich in dieser schwierigen Zeit überhaupt auftreten soll“, habe Helene Fischer ihrem Publikum mit ernster Miene mitgeteilt. Was derzeit auf der Welt geschehe, breche ihr „das Herz“, soll die 37-Jährige laut einem Bericht der Bild-Zeitung auf der Bühne gestanden haben: „Tagtäglich die Bilder von zerrissenen Familien; von Vätern, Brüdern, Soldaten, Ehemännern, die sterben müssen. Von Frauen, die flüchten müssen.“

Insbesondere die Geburt ihres ersten Kindes scheint in der Schlagersängerin noch einmal einiges aufgewühlt zu haben: „Natürlich – in meiner akuten Situation nimmt mich das noch mehr mit. Ich bin wahnsinnig emotional gerade, sehr nah am Wasser gebaut.“ Für ihre Solidaritätsbekundung wurde die Musikerin, die sich an diesem Nachmittag zum ersten Mal zum Ukraine-Krieg äußerte, mit langem Applaus belohnt. Ihr selbst kamen zwischendurch sogar die Tränen.

„Verabscheue diesen Menschen“: Helene Fischer in Tränen – Schlagerqueen schimpft öffentlich über Putin

Auch auf Russlands Präsident Wladimir Putin (69) nahm Helene Fischer Bezug, obwohl sie den Aggressor nicht namentlich nannte – ihre Worte waren dennoch unmissverständlich: „Ich verabscheue zutiefst, was da gerade vor sich geht. Vor allem diesen einen Menschen, ich glaube, ihr wisst, von wem ich spreche. Dieser eine Mann, der zu viel Macht hat. Aber wenn die ganze Welt zusammenhält... ich hoffe sehr, dass es bald ein Ende hat!“

Trotz des ernsten Themas kam der Spaß bei der Schlagershow nicht zu kurz, sowohl die 37-Jährige als auch ihr Publikum konnten zeitweise wenigstens vor ein Weilchen abschalten. Ihren nächsten Live-Auftritt wird die Sängerin am 20. August 2022 auf dem Münchner Messegelände absolvieren.

