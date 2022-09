Sarg-Geheimnis der Queen unter dem Tuch: Besondere Blei-Verkleidung macht ihn 300 Kilo schwer

Von: Christina Denk

Mit einem großen Staatsbegräbnis wird die Queen verabschiedet. Ihr Sarg hat ein paar Besonderheiten und ist bereits recht alt. Es scheint unklar, wer ihn gebaut hat.

London – Acht Sargträger brauchte es, um den Sarg der Queen beim Staatsbegräbnis in den Leichenwagen und später in die Kapelle zu hieven. Kein Wunder, denn der Sarkophag von Queen Elizabeth II. wiegt stolze 300 Kilogramm. Was sich unter dem rot-gelben Tuch und den königlichen Insignien verbirgt und warum er so schwer ist, verriet ein königlicher Bestatter der Times.

Sarg-Geheimnis der Queen: Britische Eiche und Bleiverkleidung – die Besonderheiten des königlichen Sarges

Am Montag (19. September) trat der Sarg der Queen seine letzte Reise an. Zum Staatsbegräbnis wurde der mächtige Eichensarg noch einmal in der Westminster Abbey aufgebahrt. Die royale Familie, darunter auch George und Charlotte, nahmen Abschied von der Monarchin. Anschließend wurde der Sarg erst von Matrosen gezogen und anschließend im offenen Leichenwagen nach Schloss Windsor transportiert, wo die Queen in der St. George‘s Chapel ihre letzte Ruhe finden soll.

Ebenso wie der Leichenwagen ist der Sarg der Queen keine Regalware. Der Schrein wurde vor mindestens 32 Jahren eigens für sie angefertigt, so Informationen der Times. Er besteht aus englischer Eiche. Dieses Holz wird mittlerweile immer seltener genutzt. Und auch die Messinggriffe des Sarges wurden laut Times eigens für königliche Särge entworfen. „Das ist nicht etwas, das man an einem Tag machen kann“, betonte Andrew Leverton, Leiter des königlichen Bestattungsunternehmens. Innen ist der Sarg, einer Tradition der britischen Royals folgend, mit Blei versehen, was ihn besonders schwer macht.

Der Sarg der Queen wird von acht Trägern in die St. George‘s Chapel getragen. Er hat einige Besonderheiten. © Kirsty Wigglesworth/dpa

Auch einen besonders stabilen Deckel hat der Sarg. Schließlich muss das Holz bei der Aufbahrung und der Prozedur nach Windsor die Insignien der Queen: die Krone, den Reichsapfel und das Zepter tragen. Und auch ein kleiner, intimer Brief des jetzigen Königs Charles befand sich wohl am Sarg.

Queen-Sarg: Bestatter lüftet Geheimnis um Blei-Verkleidung – doch er scheint nicht zu wissen, wer den Sarg fertigte

Die Bleiverkleidung des Queen-Sarges hat die Funktion, den Verwesungsprozess noch weiter hinauszuzögern. „Dieser Bleieinsatz ist luftdicht verschlossen, um Gerüche, die nach außen gehen, zu verhindern. Sauerstoff und Flüssigkeitsaustausch wird so gestoppt“, so ein Bestatter bei RTL. Dies trägt dazu bei, den Leichnam nach seiner Beisetzung in einer Krypta länger zu erhalten. Im Falle der Queen auf Schloss Windsor. Auch der Sarg von Prinz Philip hat solch eine Bleiauskleidung.

Wie die Times berichtet, wurden die Särge der beiden nicht etwa vor ein paar Jahren in Auftrag gegeben. Mindestens 32 Jahre liegt der Auftrag zurück. Damals leitete die Londoner Firma Leverton & Sons noch nicht die Bestattungsgeschäfte der Royals. So weiß das Unternehmen nach eigenen Angaben nicht, wer den Sarg der Queen gefertigt hat, berichtet Times. Laut der Kreiszeitung soll die Fertigung jedoch von Henry Smith of Battersea, der zuvor die Bestattungen der Royals betreute, übernommen worden sein. Ein kleines Geheimnis um den Sarg der Queen bleibt also noch. Alle Entwicklungen zum großen Staatsbegräbnis gibt es live im Ticker. (chd/AFP)