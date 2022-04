Queen Elizabeth feiert 70. Thronjubiläum: Unfall bei Proben im Hyde Park

Von: Eva-Maria Moosmüller

Bei einer Probe für das Thronjubiläum von Queen Elizabeth kam es in London zu einem Unfall (Symbolbild). © Jane Barlow/dpa

In wenigen Wochen finden die großen Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth statt. Die Proben laufen bereits auf Hochtouren, wurden kürzlich aber von einem Unfall überschattet.

London – In knapp zwei Monaten lassen die Briten Queen Elizabeth (95) in ihrem Platinjubiläumsjahr mit einem mehrtägigen Event hochleben. Zahlreiche Programmpunkte in ganz England sind geplant und die Proben sind längst in vollem Gang.

Jedoch kam es hierbei zu einem unglücklichen und wohl auch ziemlich schmerzhaften Unfall, wie 24royal.de* weiß.

Die Trooping the Colour Parade, die traditionell anlässlich des Geburtstags von Queen Elizabeth stattfindet, markiert für Royal-Fans stets ein absolutes Highlight im Kalender. Zahlreiche Soldaten des Household Cavalry Mounted Regiment marschieren feierlich auf, das Kunstflugteam der Royal Air Force färbt den Himmel in den britischen Nationalfarben und die gesamte Königsfamilie zeigt sich auf dem Balkon des Buckingham-Palastes. In diesem Jahr wird die Parade noch bedeutsamer als sonst, denn sie findet im Rahmen der Feierlichkeiten des 70. Thronjubiläums von Queen Elizabeth statt. Schon jetzt wird dafür eifrig geübt, damit am 2. Juni auch alles genau nach Plan läuft. Einer der Probedurchläufe im Hyde Park wurde laut Informationen des „Evening Standard“ kürzlich allerdings von einem Unfall überschattet. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.