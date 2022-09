Beerdigung von Queen Elizabeth II.: Trauerfeier läuft – Palast zeigt das letzte Lächeln der Königin

News-Ticker

Am Montag (19.9) findet die Bestattung von Queen Elizabeth II. statt. Die Zeremonie wird in der Westminster Abbey stattfinden. Der News-Ticker zur Beerdigung der Queen.

Am Montag (19. September) findet das Begräbnis von Queen Elizabeth II. statt.

Neben den Staatsoberhäuptern aus aller Welt nimmt auch die ganze Royal Family teil. Neben Prinz Harry und Meghan Markle werden auch Herzogin Kate und Prinz William mit ihren Kindern Charlotte und George anwesend sein.

Kurze Zeit vor dem Beginn der Beerdigung von Queen Elizabeth II. veröffentlichte die Royal Family mehrere Bilder aus dem Leben der Monarchin, die in einem kurzen Video zusammengeschnitten wurden. Ein neues Porträt hat eine besondere Bedeutung.

Einige Personen auf der Gästeliste sorgten im Vorfeld für einigen Unmut im Netz. Nun wurde der Kronprinz von Saudi-Arabien offenbar doch ausgeladen.

Mehrere Milliarden Pfund für den Steuerzahler: Die Beerdigung der Queen wird teuer.

Dieser News-Ticker zur Bestattung der Queen wird fortlaufend aktualisiert.

Der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, hat mit seiner Predigt begonnen

Update: 12.37 Uhr: Der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, hat seine Predigt begonnen. Queen Elizabeth erklärte an ihrem 21. Geburtstag, sie wolle sich dem Dienst an der Nation und dem Commonwealth widmen. Selten sei ein solches Versprechen so gut eingehalten worden, sagt er. Führungspersönlichkeiten, die mit Liebe dienen, seien selten.

Update 12:24 Uhr: Der leitende Geistliche bei der Trauerfeier für die gestorbene britische Königin Elizabeth II. würdigt ihren „selbstlosen Dienst“. „Hier, wo Queen Elizabeth heiratete und gekrönt wurde, haben wir uns aus dem ganzen Land und dem Commonwealth und allen Ländern der Welt versammelt, um unseren Verlust zu betrauern und ihrem langen, selbstlosen Leben im Dienst zu gedenken (...)“, so der Dekan von Westminster, David Hoyle, zu Beginn des Gottesdienstes in der Westminster Abbey.

Update 12:21 Uhr: Premierministerin Liz Truss hält die zweite Lesung aus dem Johannesevangelium: „Euer Herz erschrecke nicht: Ihr glaubt an Gott, so glaubt auch an mich.“

Update 12:14 Uhr: Patricia Janet Scotland, Baroness Scotland of Asthal, liest aus 1. Brief des Paulus an die Thessalonicher

Kurze Prozession von Westminster Hall zu Westminster Abbey

Update 12:05 Uhr: Mitglieder der britischen Königsfamilie haben den Sarg von Quenn Elizabeth II. zur Trauerfeier in die Westminster Abbey geleitet. Hinter dem von acht Uniformierten getragenen Sarg schritten König Charles III. und Königsgemahlin Camilla. Es folgten weitere Kinder der Queen, Prinzessin Anne, Prinz Andrew und Prinz Edward. Anne und Edward wurden von ihren Partnern begleitet.

Dahinter gingen Prinz William und Prinzessin Kate und deren ältere Kinder Prinz George (9) und Prinzessin Charlotte (7). Ihnen folgten Prinz Harry und seine Frau Herzogin Meghan sowie weitere Mitglieder der Royals und des königlichen Haushalts.

Update 11.58 Uhr: Der Sarg der Queen ist in der Westminster Abbey angekommen. Er wird nun durch das Kirchenschiff und den Chor getragen und auf ein Podest vor dem Hochaltar gestellt.

Update 11.45: Der Sarg der Queen wurde auf die Lafette verladen, die vor dem Nordausgang der Wenstminster Hall wartete. Es ist ein kurzer Weg zur Westminster Abbey. Begleitet wird Queen Elizabeth auf ihrem letzten Weg von Militäroffizieren, hochrangigen Mitgliedern des Haushalts der Königin und Dudelsackmusik. Mitglieder der königlichen Familie gehen hinter dem Sarg her. Zu sehen sind König Charles III., seine Schwester Prinzessin Anne und seine Brüder, die Prinzen Andrew und Edward. Dem Sarg der Königin folgen auch die Prinzen William und Harry.

König Charles III. trifft bald in Westminster Abbey ein

Update 11.35 Uhr: Die Westminster Abbey füllt sich mit Trauergästen, darunter Staatsoberhäupter aus aller Welt, Mitglieder der europäischen Königshäuser und andere Prominente. Aus Deutschland sind Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit Ehefrau Elke Büdenbender sowie Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission angereist.Als König Charles III. in einem Wagen durch die Menschenmenge fährt, wird laut für den Thronfolger gejubelt. Die Prinzen William und Harry fahren in Autos hinter dem Monarchen her.

Prinzessin Kate, Queen Consort Camilla, Prinz George und Prinzessin Charlotte sind gemeinsam in einem Auto angekommen und haben Westminster Abbey betreten.

Update 11.09 Uhr: Extrawurst für den US-Präsidenten Joe Biden: Während alle Gäste des Gottesdienstes in der Westminster Abbey mit Bussen vorgefahren werden, bestand Biden darauf, anderweitig gefahren zu werden. Zusammen mit seiner Frau traf er mit mehreren gepanzerten Autos vor der Kirche ein.

+ Queen Elizabeth II letzter Weg: Die Prozession kommt in der Westminser Abbey an. © Screenshots/ZDF & Imago

Westminster-Abbey-Glocke schlägt vor Staatsbegräbnis der Queen 96 Mal

Update 10.55 Uhr: Während Zuschauer, Fans und auch Gäste auf den Beginn der Beerdigung von Queen Elizabeth II. warten, schlägt die Glocke von Westminster Abbey immer wieder. Bis zum Beginn der Zeremonie werden dann noch einmal insgesamt 96 Glockenschläge zu hören sein – eines für jedes Lebensjahr der Queen, wie ein ZDF-Experte vor Ort an der Londoner Kirche im TV erläutert.

Staatsbegräbnis der Queen: Wüstenbussard als Sicherheitsbeauftragter

Update 10.43 Uhr: Unter dem Sicherheitspersonal befinden sich viele Soldaten und die königliche Garde. Mit dabei ist aber auch ein sehr außergewöhnlicher „Sicherheitsbeauftragter“: ein Wüstenbussard. Der Greifvogel soll dafür sorgen, dass die Anzahl der Tauben rund um die berühmte Abtei in London nicht überhandnimmt. Der 15-jährige Vogel ist bereits seit vielen Jahren aktiv. „Wir haben proaktiv gearbeitet“, sagte Falkner Wayne Davis am Montag. „Ich war im Dachstuhl, um die Tauben zu kontrollieren.“

„Kein Einlass mehr“: Alle Plätze an den Straßen rund um Trauerzug für Queen-Beerdigung belegt

Update 10.37 Uhr: Schon in der Nacht zuvor schlugen die ersten Fans ihre Zelte und Campingstühle entlang der Straßen von London auf, an denen der Trauerzug mit dem Sarg der Queen entlanggehen soll. Nun scheint die maximale Kapazität an Menschen erreicht zu sein: Es gebe es keine Plätze mehr, teilte das Rathaus in London mit: „Für Neuankömmlinge gibt es keinen Einlass. Bitte folgen Sie den Anweisungen von Ordnern und Polizei.“

Bilderreihe der Queen veröffentlicht – Neues Porträt hat besondere Bedeutung

Update 10.28 Uhr: Kurze Zeit vor dem Beginn der Beerdigung von Queen Elizabeth II. veröffentlichte die Royal Family mehrere Bilder aus dem Leben der Monarchin, die in einem kurzen Video zusammengeschnitten wurden. „Wir gedenken unserer Queen“ und „Heute werden Menschen aus dem Vereinigten Königreich, dem Commonwealth und der ganzen Welt dem außergewöhnlichen Leben und der Herrschaft Ihrer Majestät der Königin Tribut zollen“, hieß es auf dem offiziellen Twitter-Account.

Das Schlussbild der Reihe stellt ein neues Porträt der Queen dar, das erst am Sonntag veröffentlicht wurde. Die Brosche, die die Royal darauf trägt, hat eine besondere Bedeutung: Sie war ihr von ihrem Vater zum 18. Geburtstag geschenkt worden.

Remembering Our Queen.



Today people from across the UK, Commonwealth and around the world will pay tribute to the extraordinary life and reign of Her Majesty The Queen. pic.twitter.com/yuFxoo6Gdu — The Royal Family (@RoyalFamily) September 19, 2022

Doch ausgeladen? Saudischer Kronprinz wird laut ARD doch nicht teilnehmen

Update 10.07 Uhr: Laut einer Expertin der ARD soll der zunächst erwartete Kronprinz aus Saudi-Arabien, Mohammed bin Salman, nicht an der Begräbnis-Zeremonie der Queen teilnehmen. Die Bekanntgabe, dass der Landesvertreter nach London reisen werde, sorgte für viel Unmut. Bis heute wird er für die Ermordung des Journalisten Jamal Kashoggi verantwortlich gemacht.

Beerdigung Queen Elizabeth II.: „George versteht jetzt, wie wichtig seine Großmutter war“

Update vom 19. September, 09.52 Uhr: Wie bereits bekannt wurde, nehmen Kates und Williams älteste Kinder Prinz George und Prinzessin Charlotte an der Trauerfeier teil. Sie sollen mit Kate und der Queen Consort Camilla per Auto zur Westminster Abbey fahren. Ein Insider der Royal Family soll gegenüber „DailyMail“ gesagt haben: „Als Eltern haben Kate und William lange darüber nachgedacht, ob George und Charlotte wirklich mit sollen. Letztendlich war es eine kollektive Familienentscheidung. Louis ist natürlich noch zu jung, aber sie glauben, die zwei sind dazu bereit“. Die Quelle erklärt außerdem: „George versteht jetzt, wie wichtig seine Großmutter war.“

Update vom 19. September, 09.26 Uhr: Mitglieder der King‘s Guards und Soldaten betraten bereits die Westminster Abbey, in der der Trauergottesdienst stattfinden wird. Kurz darauf passierten die ersten schwarz gekleideten Besucher die Eingangskontrolle, wie am Montag auf Fernsehbildern zu sehen war: Um 9 Uhr öffnete die Kirche ihre Tore. Einer der ersten war das britische Kabinettsmitglied Nadhim Zahawi.

Beerdigung Queen Elizabeth II.: Störung im Zugverkehr bei Windsor

Update vom 19. September, 09.00 Uhr: Nur wenige Zeit, bevor es mit der Zeremonie losgeht, kommt es zu einer Störung im öffentlichen Nahverkehr auf einer wichtigen Verkehrsroute. Ein Oberleitungsschaden behindert laut dpa die Verbindungen zwischen der Station Paddington und dem westlich von London gelegenen Slough. Da Slough in unmittelbarer Nähe zu Windsor liegt, dürfte die Störung viele Trauernde betreffen. Nach Angaben der britischen Nachrichtenagentur PA ist auch der Weg vom Flughafen in die Londoner Innenstadt betroffen.

„Fühle mich geehrt“: Letzte Bürgerin sagt Queen Lebewohl

Update vom 19. September, 08.40 Uhr: Unmittelbar vor dem Ende der öffentlichen Aufbahrung von Queen Elizabeth II. hat Chrissy Heerey als letzte Trauernde Abschied von der toten Königin genommen. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie sich Heerey am frühen Montagmorgen vor dem geschlossenen Sarg in der Westminster Hall verbeugte. „Ich war die letzte Person, die der Queen ihren Respekt erwiesen hat, und es hat sich wie ein echtes Privilege angefühlt, dies zu tun“, sagte das Mitglied der britischen Luftwaffe anschließend. „Es ist einer der Höhepunkte meines Lebens, und ich fühle mich geehrt, hier zu sein“, sagte Heerey.

Queen Elizabeth II. Beerdigung: Die Gästeliste sorgt für Diskussionen

Update vom 19. September, 08.21 Uhr: Auf der Gästeliste für die Beerdigung der Queen stehen neben der Royal Family wichtige Staatsoberhäupter aus aller Welt. Während die Regierung von Russland keine Einladung zur Beisetzung bekommen hat, sollen Brasilien und Saudi-Arabien anreisen, Präsident Jair Bolsonaro und Kronprinz Mohammed bin Salman. Ob sie tatsächlich anwesend sein werden, ist bisher noch nicht klar.

Bin Salman wird vorgeworfen, mit dem Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi zu tun zu haben, weswegen Khashoggis Verlobte, Hatic Cengiz, gegenüber dem „Guardian“ erklärte, sie empfinde es als „Schande“ für das Andenken der Queen.

Ein teures Begräbnis: Britische Steuerzahler müssen tief in die Tasche greifen

Update vom 19. September, 07.49 Uhr: Das Staatsbegräbnis der Queen ist ein riesiges Ereignis, das ganz England still stehen lässt. Doch mit dem riesigen Aufwand an Wachen, Reisen, Helikopterflügen kommen auch einige Kosten zusammen, die vom britischen Steuerzahler finanziert werden.

Nach einer Schätzung des „Evening Standard“ wird die Beerdigung, die zusätzlichen Feiertage und die noch kommende Krönung von König Charles III. mehrere Milliarden Pfund kosten. „The Economic Times“ wird konkreter und nennt eine Summe von etwa sechs Milliarden Pfund. Die Kosten für die anfallenden Änderungen auf organisatorischer Ebene sind dabei noch nicht eingerechnet.

Queen Elizabeths Sarg: Eine Spezialanfertigung mit Blei

Update vom 19. September, 07.22 Uhr: Um 06:30 Uhr Ortszeit (07:30 Uhr MESZ) wird sich der letzte Bürger von Queen Elizabeth II. verabschieden können, bevor das Gebäude für die Öffentlichkeit geschlossen wird und das Staatsbegräbnis beginnt.

Der Sarg, in dem die Queen zu Grabe getragen wird, wurde nach Informationen der „Times“ vor mindestens 32 Jahren aus englischer Eiche gefertigt, ein heute nur noch selten verwendetes Holz. Ausgekleidet ist der Sarg einer Tradition der Royals folgend mit Blei. Dies trägt dazu bei, den Leichnam nach seiner Beisetzung länger zu erhalten. Es schließt den Sarg luftdicht ab, sodass auch keine Feuchtigkeit eindringen kann. Der Nachteil: Der Sarg ist damit so schwer, dass insgesamt gleich acht Sargträger benötigt werden. Neben der Bleiauskleidung hat der Sarg auch einen besonders stabilen Deckel, um darauf Königskrone, Zepter und Reichsapfel legen zu können.

Beerdigung Queen Elizabeth II.: Auch Prinz George und Prinzessin Charlotte sind dabei

Update vom 19. September, 6.20 Uhr: Der große Tag ist gekommen: Heute wird Queen Elizabeth II. beigesetzt. Bei der heutigen Zeremonie ist nichts dem Zufall überlassen - die Queen selbst hatte ihre Beerdigung mitgeplant. Ab 7.30 Uhr werden die Türen in der Westminster Hall geschlossen, die viertägige Aufbahrung des Sargs endet damit.

Ab 11.44 Uhr geht die Zeremonie dann los. Der Sarg wird von einer von 98 Marinesoldaten gezogenen Lafette in die nahegelegene Westminster Abbey überführt. Als Vertreter Deutschlands wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dabei sein. Am Montagabend schließlich wird die Queen auf Schloss Windsor in der St. George‘s Chapel beigesetzt. Die Kirche ist Sitz des traditionsreichen Hosenbandordens, Grabstätte englischer Monarchen und Schauplatz etlicher Hochzeiten und Taufen der Royals.

Prinz George (9) und Prinzessin Charlotte (7) nehmen an der Trauerfeier für ihre Urgroßmutter Queen Elizabeth II. an diesem Montag teil. Das geht aus dem Programm des Gottesdiensts in der Westminster Abbey hervor, das am Sonntagabend veröffentlicht wurde. Demnach schließen sich die beiden älteren Kinder von Prinz William und Prinzessin Kate (40) der Prozession hinter dem Sarg innerhalb der Kirche an. Zu der Trauerfeier im Rahmen des Staatsbegräbnisses werden etwa 2000 Gäste erwartet, darunter Staats- und Regierungschefs sowie gekrönte Häupter aus aller Welt.

Das Begräbnis der Queen: Der Ablauf der Zeremonie – auch Prinz Phillip wird in ein neues Grab überführt

Erstmeldung vom 18. September: London – Seit Mittwoch (14. September) ist der Sarg der Queen in der Westminster Hall im Londoner Parlament aufgebahrt. Tausende Londoner kamen bereits, um Elizabeth II. die letzte Ehre zu erweisen. Am Montagmorgen wird dies zum letzten Mal möglich sein, denn gegen Mittag findet das große Staatsbegräbnis statt. Staatsgäste aus aller Welt werden erwartet. Landesweit wird das Begräbnis auf Leinwänden und in Kinos übertragen.

Das Staatsbegräbnis gilt als eines der größten internationalen Ereignisse, das die britische Hauptstadt und das britische Königshaus in den vergangenen Jahrzehnten erlebt hat. Im Vorhinein gab es bereits Spekulationen zu den Gästen der Zeremonie. Ob der zweite in der Thronfolge, Prinz George, daran teilnehmen wird, ist wohl noch nicht beschlossen. Meghan und Harry, für den es eine Ausnahme bei der Uniform-Regelung geben wird, werden neben den anderen Mitgliedern der Royals in jedem Fall erwartet.

Queen-Beerdigung: Biden und Trudeau schon eingetroffen

Über das Wochenende sind bereits US-Präsident Joe Biden, der kanadische Premier Justin Trudeau sowie die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern in London eingetroffen.

Gegen 11 Uhr (Ortszeit) wird die Zeremonie am Montag beginnen. Die Bestattung wird nach den persönlichen Wünschen der Queen stattfinden. Der Ablauf sieht wie folgt aus:

Ablauf der Queen-Bestattung

Bis 6.30 Uhr (Ortszeit): Der Sarg bleibt in der Westminster Hall aufgebahrt.

Kurz nach 10.35 Uhr (Ortszeit): Träger tragen den Sarg der Queen von seinem Katafalk in der Westminster Hall und zu einer Lafette vor dem Nordtor des Gebäudes. Diese wird ab 10.44 Uhr von 142 jungen Marine-Soldaten mit Tauen gezogen.

Trauergottesdienst um 11 Uhr (Ortszeit): In der Westminster Abbey finden bis zu 2200 Menschen Platz. Zu den Trauergästen gehören neben Mitgliedern der Königsfamilie die britische Premierministerin Liz Truss und mehrere Amtsvorgänger sowie mehr als hundert Königinnen, Könige und andere Staatsoberhäupter. Für Deutschland nehmen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau teil. Der Gottesdienst endet mit der Nationalhymne und einer Trauermusik.

(Ortszeit): In der Westminster Abbey finden bis zu 2200 Menschen Platz. Zu den Trauergästen gehören neben Mitgliedern der Königsfamilie die britische Premierministerin Liz Truss und mehrere Amtsvorgänger sowie mehr als hundert Königinnen, Könige und andere Staatsoberhäupter. Für Deutschland nehmen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau teil. Der Gottesdienst endet mit der Nationalhymne und einer Trauermusik. 12.15 Uhr (Ortszeit): Nach der Trauerfeier wird der Sarg zur St. Georgskapelle gefahren.

Beisetzungsfeier um 16 Uhr (Ortszeit): An einer Beisetzungsfeier in St. George‘s (17.00 Uhr MESZ) nehmen mehr als 800 Gäste teil, neben Mitgliedern der Königsfamilie und Politikern auch ehemalige Mitarbeiter der Queen.

(Ortszeit): An einer Beisetzungsfeier in St. George‘s (17.00 Uhr MESZ) nehmen mehr als 800 Gäste teil, neben Mitgliedern der Königsfamilie und Politikern auch ehemalige Mitarbeiter der Queen. Beisetzung gegen 19.30 Uhr (Ortszeit): An der Beisetzung der Queen in der King George VI Memorial Chapel, einem besonderen Teil der Kirche, werden nur enge Familienmitglieder teilnehmen. Der Sarg von Prinz Philip wird nun ebenfalls von der königlichen Gruft in die Gedächtniskapelle überführt.

Damit endet die Beisetzung der Queen nach ihrem Tod am 8. September im Alter von 96 Jahren. Mehr als 10 000 Mitglieder des britischen Militärs werden beim Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth II. im Einsatz sein. „Es ist enorm“, sagte der Chef des Verteidigungsstabes, Admiral Tony Radakin, der BBC. Alles weitere Wichtige zur Beerdigung lesen Sie hier.(chd/dpa)

Verwendete Quellen: dpa, The Economic Times, Evening Standard, BBC

Rubriklistenbild: © Screenshots/ZDF & Imago