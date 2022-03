Queen Elizabeth: Anreise zu Prinz Philips Gedenkfeier nur per Hubschrauber

Von: Eva-Maria Moosmüller

Queen Elizabeth soll wohl mit einem Helikopter von Windsor nach London geflogen werden (Symbolbild). © Stephen Lock/Imago

Am 29. März findet die Gedenkfeier für Prinz Philip in London statt. Mit Queen Elizabeths Kommen wird fest gerechnet, ihr Gesundheitszustand erschwert aber offenbar ihre Anreise.

London – Zahlreiche Mitglieder des europäischen Hochadels finden sich am kommenden Dienstag (29. März) im Gedenken an Prinz Philip (99, † 2021) in der britischen Hauptstadt ein. Mit einem Gottesdienst in der Westminster Abbey soll der im vergangenen April verstorbene Herzog von Edinburgh gewürdigt werden. Auch Queen Elizabeth wird trotz gesundheitlicher Einschränkungen daran teilnehmen.

Die Anreise der Königin aus Windsor erfordert aber wohl großes organisatorisches Geschick, weiß 24royal.de*.

Auf ärztliches Anraten hin musste Queen Elizabeth (95) in den letzten Monaten deutlich kürzertreten. Erst machten ihr Rückenprobleme zu schaffen, dann erkrankte sie in diesem Jahr auch noch an COVID-19 – ebenso wie Prinz Charles (73) und Herzogin Camilla (74). Verschiedene Auftritte sagte die Regentin ab, zuletzt fehlte sie bei den Feierlichkeiten am Commonwealth Day. Besorgte Royal-Fans sehen möglicherweise sogar schon das große Thronjubiläumsevent im Juni in Gefahr. Ist das Oberhaupt der britischen Königsfamilie wirklich fit genug, um bei den mehrtägigen Festivitäten dabei zu sein? Bei ihren letzten Terminen auf Schloss Windsor wirkte Queen Elizabeth zwar munter und schien guter Dinge, ohne ihren Gehstock sieht man sie allerdings nicht mehr. Berichten zufolge soll ihr schottischer Landsitz Schloss Balmoral nun sogar barrierefrei gemacht werden. Meldungen, die Monarchin bräuchte eigentlich schon längst einen Rollstuhl, halten sich seit Wochen.

Wie die 95-Jährige am Dienstag aus Windsor in die britische Hauptstadt kommen wird, um bei der Gedenkfeier für Prinz Philip dabei zu sein, darüber wird auch schon länger gerätselt. Verschiedene Medien mutmaßten zuletzt, sie werde mit einem Hubschrauber anreisen müssen. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.