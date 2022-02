Queen Elizabeth II. – 70 Jahre Königin: Das sind die Highlights des Thronjubiläums

Schon seit September 2015 ist Queen Elizabeth II. die am längsten regierende Monarchin der Geschichte Großbritanniens. Jetzt kann sie 70 Jahre auf dem Thron feiern.

Sandringham – Die 95-jährige Monarchin befand sich zum Auftakt des Großereignisses in Sandringham, dem Landsitz in Norfolk. Dort verbringt sie traditionell den Tag ihrer Thronbesteigung, um dem Tod ihres Vaters zu gedenken, der sie im Alter von 25 Jahren zur Regentin werden ließ. Erstmals ohne ihren Ehemann Prinz Philip (99, † 2021) beging die Königin ihr Platin-Jubiläum in aller Stille, das von Highlights eingebettet war.

Natürlich durfte ein neues Foto von Queen Elizabeth II. nicht fehlen. Das Foto zeigt die Regentin zu unterschiedlichen Zeitpunkten ihres Lebens mit einer ihrer berühmten roten Briefboxen. In den vergangenen 70 Jahren begleitete dieses Accessoire Ihre Majestät und enthielt wichtige Dokumente, die die Königin über Ereignisse im Parlament sowie über Angelegenheiten in Übersee und im Commonwealth auf dem Laufenden hielten oder ihre königliche Unterschrift erforderten.

Wie immer ist jedes Detail bedacht. Elizabeth II. trug ein lindgrünes sommerliches Tweed-Etuikleid von Angela Kelly, verziert mit zwei diamantenen Efeublatt-Spangen, die die Königinmutter ihrer Tochter zum 21. Geburtstag geschenkt hatte. Der Bilderrahmen im Hintergrund zeigt nicht etwa Prinz Philip, sondern König Georg VI. (56, † 1952), vier Jahre vor seinem Tod.

So retrospektiv das Bild auch ist, tags zuvor hatte die britische Queen im Hier und Jetzt für gehörigen Wirbel gesorgt, als sie sich hochoffiziell für Herzogin Camilla (74), ihrer Schwiegertochter als künftige Königin (Queen Consort) an der Seite ihres Sohnes Prinz Charles (73) ausgesprochen hatte.

Am Vorabend ihres Ausnahme-Jubiläums öffnete Queen Elizabeth II. den Ballsaal von Sandringham House für örtliche Wohltätigkeitsorganisationen und Mitarbeiter des Anwesens für einen kleinen Empfang, bei dem sie eine Torte anschnitt und angeregt mit bekannten Gesichtern und Vertretern örtlicher Organisationen plauderte.

Queen Elizabeth II. – 70 Jahre Königin: Im Juni folgen fulminante Feierlichkeiten

Im Juni folgt dann das Wochenende mit Festlichkeiten zum Platinjubiläum der Königin, zu dem London mit rekordverdächtigen Besucherzahlen rechnet. Zu den Veranstaltungen, die am 2. Juni beginnen, gehören Trooping the Colour, das Anzünden der Platin-Jubiläumsbaken, ein Dankgottesdienst in der St. Paul‘s Cathedral, das Derby in Epsom Downs, ein Live-Konzert mit dem Titel „ „Platinum Party At The Palace“, das Big Jubilee Lunch und der Platin-Jubiläums-Festzug.

Das Platin-Jubiläum soll gigantisch werden. Schließlich hat nie ein Regent das vollbracht, was Queen Elizabeth geleistet hat. Seit September 2015 ist sie die am längsten regierende Monarchin in der Geschichte Großbritanniens, als sie ihre Ur-Ur-Großmutter Queen Victoria (81, † 1901) übertraf, die 63 Jahre und 216 Tage auf dem Thron verbrachte.