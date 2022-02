Queen Elizabeth II.: Assistentin lüftet witziges Styling-Geheimnis

Von: Eva-Maria Moosmüller

Die Designerin Angela Kelly, die Queen Elizabeth seit Jahren besonders nahe steht, plauderte in ihrem Buch ein gut gehütetes Styling-Geheimnis der Königin aus.

London – Angela Kelly (64) und Queen Elizabeth (95) verbindet schon seit langer Zeit eine ganz besondere Beziehung. Die Designerin aus Liverpool ist nicht nur die Hofschneiderin der Regentin, sondern auch die persönliche Assistentin und Beraterin Ihrer Majestät. In ihrem Buch „The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe“ gibt Kelly Einblicke in die langjährige Zusammenarbeit mit der Königin und lüftet sogar ein überraschendes Geheimnis.

Der Stil von Queen Elizabeth hat schon längst Kultstatus. Ihre farbenfrohen Outfits – stets mit passendem Hut und Mantel – zählen zu den Markenzeichen der britischen Königin. Für den royalen Look ist Angela Kelly verantwortlich. Die 64-Jährige arbeitet seit rund 20 Jahren eng mit der Queen zusammen und kommt ihr dabei als Hofschneiderin so nah wie sonst kaum jemand. Kelly fungiert aber auch als Beraterin und persönliche Assistentin der Monarchin. Sie gehört mittlerweile sogar ihrem engsten Vertrauenskreis an. Nach dem Tod von Prinz Philip (99, † 2021) war sie eine der wichtigsten Stützen der Regentin.

In ihrem Buch „The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe“ lässt Angela Kelly ihre Leser einen seltenen Blick hinter die Mauern des Buckingham-Palastes werfen und lüftet dabei auch ein lang gehütetes Styling-Geheimnis ihrer Chefin.

Queen Elizabeths Assistentin Angela Kelly plaudert in ihrem Buch aus dem royalen Nähkästchen (Symbolbild). © Facundo Arrizabalaga/dpa

Queen Elizabeth II.: Sie überlässt nichts dem Zufall

Queen Elizabeth kümmert sich nach Möglichkeit schon immer am liebsten selbst um ihr Make-up. Beim Schminken vertraut die Monarchin eben nur einer Person zu 100 % – sich selbst. Laut Angela Kelly gibt es lediglich einen einzigen Anlass im Jahr, bei dem die Königin immer einen Profi-Visagisten anheuert – nämlich wenn es um ihren Look für die traditionelle Weihnachtsansprache geht. „Sie werden überrascht sein zu erfahren, dass das die einzige Gelegenheit während des Jahres ist, bei der sich Ihre Majestät nicht selbst um ihr Make-up kümmert“, heißt es in Kellys Buch. Für die alljährliche Ansprache setzt die 95-Jährige regelmäßig auf das Können von Make-up-Artist Marilyn Widdess.

Queen Elizabeth bei der Aufzeichnung ihrer letzten Weihnachtsansprache 2021 © Victoria Jones/dpa

Die Queen ist übrigens nicht das einzige Mitglied der Royal Family, das lieber selbst Hand anlegt. Herzogin Kate (40) vertraut ebenfalls auf ihre eigenen Talente beim Schminken und hat sich sogar bei ihrer Hochzeit mit Prinz William (39) selbst um ihr Make-up gekümmert. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.