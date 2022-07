Einmalig, bunt, unvergesslich: Queen Elizabeths II. Auftritte in Knallfarben

7 / 16

Traditionell verbringt die britische Königin die Weihnachtstage in Sandringham in Norfolk. Klassischer Weise reiste sie mit Prinz Philip immer im Zug an. Und weil Hüte im Zug echt unpraktisch sind, hat sich für die Fahrt ein Kopftuch eingebürgert. Man erkennt die Königin am Bahnhof in Kings Lynn auch im dunklen Violett-Ton schon von Weitem. © Joe Giddens/dpa