Queen Elizabeth II.: „Ich denke, ich kann es auch verkehrt herum lesen“

Von: Annemarie Göbbel

Queen Elizabeth II. schneidet mit typisch britischem Humor die Torte am Vorabend ihres Platin-Jubiläums an. © i-Images/Imago

Queen Elizabeth II. hat unzählige Torten angeschnitten. Bei ihrer Jubiläumstorte gabs zum „Anstich“ eine Portion feinsten königlichen Humors als Sahnehäubchen obendrauf.

Sandringham – am Vorabend ihres 70. Thronjubiläums hat Ihre Königliche Hoheit, die Queen (95) für jede Menge Lacher gesorgt. Offenbar genoss die Regentin den Empfang in Sandringham und erstaunte Gäste und Twitter-Fans mit einem souveränen Auftritt. Einen äußerst amüsanten Moment erlebte die Runde, als die 95-jährige Monarchin den Kuchen anschneiden sollte.

Zunächst nahm Queen Elizabeth II.* ein großes, silbernes Messer zur Hand und stach es senkrecht – wenig königlich – von oben in die Mitte des Kuchens. Der Hofdame rechts der Queen entglitten dabei die Gesichtszüge. „Ich denke, ich stecke nur das Messer rein“, kommentierte die britische Monarchin zufrieden ihr Werk, das entfernt an die berühmte Mordszene in Hitchcocks „Psycho“ erinnerte.

Jemand anderes könne den Rest machen, sagte sie lächelnd und strahlte mit Schalk im Blick ihre um Fassung ringende Begleitdame an, die einen Moment brauchte, bevor sie der Königin applaudierte.

Ihre Majestät hatte zum Empfang im Sandringham House* gebeten, um mit Menschen aus der Region, die sich in Wohltätigkeitsorganisationen engagiere, den Vorabend ihres 70. Thronjubiläums zu begehen. Die Torten-Szene twitterte die Royal Family* danach als Video und ließ die königlichen Fans teilhaben.

Queen Elizabeth begeht bester Laune den Vorabend ihres Thronjubiläums. © i-Images/Imago

Auch die nächste Steilvorlage ließ sich Elizabeth II. nicht entgehen. Ihr im April 2021 verstorbener Ehemann Prinz Philip* (99, † 2021) – bekannt für seine Schlagfertigkeit* – hätte seine wahre Freude an der nun folgenden Szene gehabt.

Der Kuchen stand so herum auf dem Tisch, dass er für die anwesenden Fotografen vor dem Aufbau leserlich war. Doch für die Monarchin, die hinter dem Tisch platziert war, stand der Text auf dem Kopf. Das blieb von Elizabeth II. nicht unkommentiert. Sie warf den Fotografen zu: „Sie können es gut sehen. Für mich ist es nicht schlimm, ich bin nicht so wichtig – ich denke, ich kann es auch verkehrt herum lesen.“

Schon im Juni des vergangenen Jahres hatte Queen Elizabeth II. beim G7-Gipfel in Cornwall* überraschend lässig einen unvergesslichen Torten-Anschnitt hingelegt.