Queen Elizabeth II. auf dem Titel der Vogue: Royales Covergirl

Von: Eva-Maria Moosmüller

Teilen

Queen Elizabeth II. ist das Covergirl der April-Ausgabe der Vogue (Symbolbild). © Steve Parsons/dpa

Im April strahlt ein ganz besonderes Covergirl vom Titelblatt der britischen Vogue. Keine Geringere als Queen Elizabeth höchstpersönlich schmückt das renommierte Modemagazin.

London – Vor den Zeitschriftenläden werden sich vermutlich in den kommenden Tagen lange Schlange bilden, wenn Royal-Fans versuchen, ein Exemplar der neuen Vogue zu ergattern. Auf dem Cover des Magazins ist im April nämlich Queen Elizabeth (95) zu sehen! Zum ersten Mal überhaupt ziert ein Foto der Regentin den Titel der Vogue.

24royal.de* zeigt hier den neuen Vogue-Titel mit Queen Elizabeth auf dem Cover.

Queen Elizabeth II. begeht 2022 ein historisches Jubiläum. Seit 70 Jahren ist der britische Thron fest in der Hand der 95-Jährigen – keine andere Person regierte länger als sie. Die großen Feierlichkeiten werden im Juni stattfinden. In London sind unter anderem verschiedene Events geplant, auch ein großes Konzert mit internationalen Musikstars wird stattfinden – die Metropole an der Themse verwandelt sich ins „Windsor-Wonderland“. Im Jubiläumsjahr bereisen außerdem verschiedene Mitglieder der Königsfamilie diverse Commonwealth-Staaten. Herzogin Kate (40) und Prinz William (39) waren gerade erst in der Karibik unterwegs, Prinz Charles (73) und Herzogin Camilla (74) besuchten Nordirland. Weitere Reisen von Prinzessin Anne (71), Prinz Edward (58) und Gräfin Sophie (57) stehen noch an.

Auch in den britischen Medien wird Queen Elizabeth gebührend gefeiert. Das renommierte Modemagazin Vogue zollt ihr sogar mit einem „Special Edition Cover“ Tribut. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.