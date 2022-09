Nach Tod von Queen Elizabeth II. schnellen Einschaltquoten bei Streaming-Kultserie nach oben

Der aufgebahrte Sarg der gestorbenen Königin von England, Queen Elizabeth II. © Jane Barlow / AFP

Der Tod von Queen Elizabeth II. rückt das britische Königshaus ins Rampenlicht. Das merkt auch der Streamingdienst Netflix: Die Quoten einer Serie steigen rapide. Der News-Ticker.

Die Netflix-Serie „The Crown“ verzeichnet angesichts der Ereignisse steigende Einschaltquoten.

verzeichnet angesichts der Ereignisse steigende Einschaltquoten. Queen Elizabeth II. ist in Schottland gestorben. Thronfolger ist Charles III., der König von England .

ist in Schottland gestorben. Thronfolger ist . Dieser News-Ticker zum Tod von Queen Elizabeth II. wird fortlaufend aktualisiert.

London - In Großbritannien dreht sich derzeit alles um den Tod von Queen Elizabeth II. Während die Vorbereitungen auf die Trauerfeier sowie die Beerdigung im Vereinigten Königreich auf Hochtouren laufen, gibt es eine TV-Streaming-Produktion, die aufgrund der jüngsten Ereignisse einen enormen Quotenschwung verzeichnet.

Die Zuschauerzahlen der Netflix-Serie „The Crown“ sind aufgrund des Endes der knapp 70-jährigen Regentschaft der Monarchin offenbar rapide nach oben geschnellt. Wie das Portal Variety unter Berufung auf Zahlen des Analyse-Unternehmens Whip Media berichtete, sind die Einschaltquoten in Großbritannien am vergangenen Wochenende (11. bis 13. September) deutlich angewachsen.



Queen Elizabeth II.: Tod der Königin verschafft Netflix-Serie neuen Quotenschwung

Die Reaktion ist jedoch nicht nur in Großbritannien zu beobachten, von wo aus die verstorbene Königin Elizabeth II. über das britische Königreich thronte: Von einer ähnlichen Entwicklung berichtet das Branchenblatt in den USA sowie in anderen Ländern. Bereits seit 2016 inszeniert der Streamingdienst Netflix in seiner preisgekrönten Serie das Leben der britischen Royals.

Die beiden ersten Staffeln handeln von den jungen Jahren der Queen zwischen Familienskandalen und politischen Krisen. In der anstehenden fünften Staffel (voraussichtlich ab November 2022) geht es um die frühen 1990er Jahre, in denen sich die Beziehung von Prinz Charles und Lady Diana verschlechterte. (PF/dpa)

