„Irgendwas über die Queen posten“: Oliver Pocher kritisiert falsche Anteilnahme auf Instagram

Queen Elizabeth II. ist gestorben und die Welt nimmt Abschied. Auch Oliver Pocher meldet sich zu Wort - allerdings nicht mit rührenden Worten, sondern mit scharfer Kritik. Vor allem Influencer würden den Tod der britischen Monarchin dafür nutzen, um ihn „irgendwie auf sich (zu) beziehen“.

London - Queen Elizabeth II. ist am 08.09.2022 im Alter von 96 Jahren in Balmoral gestorben. Die britische Monarchin sei friedlich im Kreise ihrer Familie gestorben, teilte der Buckingham Palace kurz nach ihrem Tod mit. Jetzt trauert die ganze Welt und nimmt auch online Anteil - eine Tatsache, die Oliver Pocher scharf kritisiert.

Queen Elizabeth II. ist gestorben. Für viele ist das noch immer unbegreiflich, schließlich saß sie unglaubliche 70 Jahre auf dem Thron. Wenige Minuten nach ihrem Tod sind die sozialen Netzwerke voll mit Trauerbekundungen, viele wollen sich von der britischen Monarchin verabschieden. Doch Oliver Pocher sieht die Anteilnahme auf Instagram äußert kritisch.

Auf schwarzem Hintergrund schreibt der Comedian in seine Instagram-Storys: „Liebe Influencer... Bitte nicht vergessen: Ukraine Flagge raus, England Flagge rein, betroffen sein, irgendwas mit (oder über) der/die Queen posten und irgendwie auf sich beziehen...“. Außerdem wünscht Oliver Pocher „viel Erfolg die nächsten Tage!“

