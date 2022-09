Queen Elizabeth II. ist tot: Ab wann die Ärzte am Todestag das Schlimmste befürchteten

Großbritanniens Monarchin Queen Elizabeth II. ist nach knapp 70 Jahren Regentschaft am 8. September 2022 gestorben (Symbolbild). © IMAGO/JAMES ROSS

Queen Elizabeth II. ist am Donnerstag, 8. September 2022, gestorben. Die Menschen in aller Welt trauern um die Monarchin. So verliefen die letzten Stunden der Königin. News-Ticker.

Queen Elizabeth II. ist tot : Gesundheitszustand in kurzer Zeit rapide verschlechtert.

: Gesundheitszustand in kurzer Zeit rapide verschlechtert. Königin Elizabeth II : Die britische Königin stirbt im Alter von 96 Jahren in Schottland.

: Die britische Königin stirbt im Alter von 96 Jahren in Schottland. Dieser News-Ticker zum Tod von Queen Elizabeth II. wird fortlaufend aktualisiert.

Balmoral/London - Queen Elizabeth II. von England ist tot. Der genaue Todeszeitpunkt wurde der Öffentlichkeit nicht mitgeteilt, laut Buckingham-Palast starb die Queen „friedlich am Nachmittag“. Nach ihrem Enkel Prinz Harry ist nun auch der Sohn und neue König Charles III. mit seiner Frau Camilla vom schottischen Landsitz Balmoral abgereist. Das Paar fuhr zum Flughafen nach Aberdeen, von wo aus der Flug nach London startete. Am Nachmittag des 9. September wird Charles der neuen Premierministerin und Johnson-Nachfolgerin Liz Truss eine Audienz geben, abends steht eine Ansprache an die Nation an.

Queen Elizabeth tot: Gesundheitszustand innerhalb weniger Stunden rapide verschlechtert

Die britische Königin ist offenbar nach einer rapiden Verschlechterung ihres Gesundheitszustands gestorben, dass zwei ihrer Söhne und ihr Enkel William es nicht mehr rechtzeitig an das Sterbebett schafften. Zwischen der ersten alarmierenden Nachricht bis zur offiziellen Bekanntgabe ihres Todes lagen angeblich etwa sechs Stunden.

Tote Queen Elizabeth II. von England: Leibärzte wussten morgens bescheid

Um 12.32 Uhr Ortszeit (13.32 Uhr MESZ) teilte Buckingham am Donnerstag mit, die Ärzte seien nach einer morgendlichen Untersuchung "besorgt" um den Gesundheitszustand. Das engste Umfeld der Queen habe da bereits seit Stunden mit dem Schlimmsten gerechnet, berichten britische Medien. Wie die The Sun erläutert, wussten die Leibärzte der Königin schon seit 09.00 Uhr morgens, "dass sie nur noch wenige Stunden zu leben hat".

„London Bridge is down“ ist das Code-Wort im Todesfall der britischen Königin. Was dann passiert, sieht eine angeblich geheime Liste vor, die publik geworden ist. (PF/AFP)