Staatsbegräbnis der Queen: Den Ablauf hatte Elizabeth II. selbst mitgeplant

Am Montag (19.9) findet die Bestattung von Queen Elizabeth II. statt. Die Zeremonie wird in der Westminster Abbey stattfinden. Der News-Ticker zur Beerdigung der Queen.

Am Montag (19. September) findet das Begräbnis von Queen Elizabeth II statt.

Der Ablauf der Zeremonie ist genau geregelt.

Dieser News-Ticker zum Bestattung der Queen wird fortlaufend aktualisiert.

London – Seit Mittwoch (14. September) ist der Sarg der Queen in der Westminster Hall im Londoner Parlament aufgebahrt. Tausende Londoner kamen bereits, um Elizabeth II. die letzte Ehre zu erweisen. Am Montagmorgen wird dies zum letzten Mal möglich sein, denn gegen Mittag findet das große Staatsbegräbnis statt. Staatsgäste aus aller Welt werden erwartet. Landesweit wird das Begräbnis auf Leinwänden und in Kinos übertragen.

Das Begräbnis der Queen: Der Ablauf der Zeremonie – auch Prinz Phillip wird in ein neues Grab überführt

Das Staatsbegräbnis gilt als eines der größten internationalen Ereignisse, das die britische Hauptstadt und das britische Königshaus in den vergangenen Jahrzehnten erlebt hat. Im Vorhinein gab es bereits Spekulationen zu den Gästen der Zeremonie. Ob der zweite in der Thronfolge, Prinz George, daran teilnehmen wird, ist wohl noch nicht beschlossen. Meghan und Harry, für den es eine Ausnahme bei der Uniform-Regelung geben wird, werden neben den anderen Mitgliedern der Royals in jedem Fall erwartet.

Über das Wochenende sind bereits US-Präsident Joe Biden, der kanadische Premier Justin Trudeau sowie die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern in London eingetroffen.

Gegen 11 Uhr (Ortszeit) wird die Zeremonie am Montag beginnen. Die Bestattung wird nach den persönlichen Wünschen der Queen stattfinden. Der Ablauf sieht wie folgt aus:

Ablauf der Queen-Bestattung Bis 6.30 Uhr (Ortszeit): Der Sarg bleibt in der Westminster Hall aufgebahrt. Kurz nach 10.35 Uhr (Ortszeit): Träger tragen den Sarg der Queen von seinem Katafalk in der Westminster Hall und zu einer Lafette vor dem Nordtor des Gebäudes. Diese wird ab 10.44 Uhr von 142 jungen Marine-Soldaten mit Tauen gezogen. Trauergottesdienst um 11 Uhr (Ortszeit): In der Westminster Abbey finden bis zu 2200 Menschen Platz. Zu den Trauergästen gehören neben Mitgliedern der Königsfamilie die britische Premierministerin Liz Truss und mehrere Amtsvorgänger sowie mehr als hundert Königinnen, Könige und andere Staatsoberhäupter. Für Deutschland nehmen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau teil. Der Gottesdienst endet mit der Nationalhymne und einer Trauermusik. 12.15 Uhr (Ortszeit): Nach der Trauerfeier wird der Sarg zur St. Georgskapelle gefahren. Beisetzungsfeier um 16 Uhr (Ortszeit): An einer Beisetzungsfeier in St. George‘s (17.00 Uhr MESZ) nehmen mehr als 800 Gäste teil, neben Mitgliedern der Königsfamilie und Politikern auch ehemalige Mitarbeiter der Queen. Beisetzung gegen 19.30 Uhr (Ortszeit): An der Beisetzung der Queen in der King George VI Memorial Chapel, einem besonderen Teil der Kirche, werden nur enge Familienmitglieder teilnehmen. Der Sarg von Prinz Philip wird nun ebenfalls von der königlichen Gruft in die Gedächtniskapelle überführt.

Damit endet die Beisetzung der Queen nach ihrem Tod am 8. September im Alter von 96 Jahren. Mehr als 10 000 Mitglieder des britischen Militärs werden beim Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth II. im Einsatz sein. „Es ist enorm“, sagte der Chef des Verteidigungsstabes, Admiral Tony Radakin, der BBC. Alles weitere Wichtige zur Beerdigung lesen Sie hier.(chd/dpa)

Rubriklistenbild: © Chip Somodevilla/dpa