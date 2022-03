Buch deckt auf: Queen feuerte Charles‘ Nanny wegen eines „Spezial-Puddings“

Von: Julia Hanigk

Nannys gehören bei den Royals praktisch zur Familie. Doch die Queen feuerte angeblich Charles‘ Kindermädchen, als er acht Jahre alt war. Sie widersetzte sich ihren Essenswünschen.

London - Immer, wenn Prinz Charles (hier alle News auf der Themenseite). Mutter Queen Elizabeth wichtige Termine wahrnahm, kümmerten sich Kindermädchen um den Erstgeborenen. Sie sind ein wichtiger Bestandteil der royalen Familie und werden genauestens ausgesucht. In Charles‘ jungen Jahren feuerte die Queen allerdings eine der Damen, wie tz.de berichtet.

Name Prinz Charles Funktion Thronfolger, Sohn der Queen Geboren 14. November 1948 Ehepartnerin Herzogin Camilla (verh. 2005), Prinzessin Diana (verh. 1981–1996)

Die Nannys der Royals kommen von einer englischen Elite-Schule

Um überhaupt Nanny am Hof der Royals werden zu können, ist vorab eine strenge Ausbildung vonnöten. Die Elite-Nannys kommen meist vom sogenannten „Norland College“ in Bath.

An der Schule lernen die Studierenden unter anderem etwas über Sprachentwicklung bei Kindern und Selbstverteidigung. Außerdem stehen Kochen, Basteln, Nähen und Sticken auf der Agenda. Nur eines tun Nannys niemals: Putzen. Trotz der vielen Fertigkeiten musste die Queen aber eine der frühen Kindermädchen von Charles entlassen.

Die Queen und Prinz Philip mit Prinzessin Anne und Prinz Charles. © picture alliance/dpa/PA Wire | Pa

Für Royals gehören Kindermädchen praktisch schon zur Familie

Die Geschichte um die Nanny des damals achtjährigen Prinzen schrieb der königliche Autor Bryan Kozlowski in seinem Buch „Long Live the Queen!“ auf. Darin heißt, wie der britische Mirror zitiert, die wählerische Art der Dame in Bezug auf die Mahlzeiten von Prinz Charles seien zum Problem geworden.

Kozlowski schreibt: „Es heißt, sie hatte Freude daran, die Palastküche mit ihren hohen Ansprüchen zu quälen. Die Gerichte für den kleinen Charles wurden ständig abgelehnt oder neu zubereitet, und zwar nur aufgrund der persönlichen Launen des Kindermädchens. Die Königin hatte schließlich genug und feuerte sie.“

Buch deckt auf: Queen feuerte Charles‘ Nanny wegen eines „Spezial-Puddings“

Auslöser dafür, dass Queen Elizabeth II. der Geduldsfaden riss, war allerdings angeblich ein Vorfall mit einem „Spezial-Pudding“. Das Kindermädchen widersetzte sich wohl einer Dessert-Idee der Queen für ihren Sohn und strich den Pudding einfach von der Speisekarte. Bei der Mama kam das ganz und gar nicht gut an.

Im Buch von Kozlowski steht: „1956 bat die Königin das Kindermädchen einfach darum, dem damals achtjährigen Charles einen besonderen Pudding zu geben, den er ihrer Meinung nach mögen könnte. Das Kindermädchen weigerte sich, strich die Nachspeise von der Speisekarte und zog sich den Zorn der Krone zu. Niemand streicht den Wunsch der Königin.“

Verwendete Quellen: picture alliance, mirror.co.uk, Buch „Long Live the Queen!“ (Bryan Kozlowski)