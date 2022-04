Queen Elizabeth: Sie widmet Prinz Philip emotionale Zeilen

Queen Elizabeth und Prinz Philip gingen mehr als 70 Jahre lang gemeinsam durchs Leben

Mit bewegenden Worten erinnert Queen Elizabeth an ihre große Liebe Prinz Philip, dessen Todestag sich am 9. April zum ersten Mal jährt.

London – Mehr als 70 Jahre lang war Prinz Philip (99, † 2021) der Mann an Queen Elizabeths II. Seite (95). In schwierigen Zeiten stärkte er seiner Gattin den Rücken, in glücklichen teilte er ihre Freude. Ein Jahr ist seit seinem Tod vergangen, verblasst ist das Andenken an den Herzog von Edinburgh jedoch nicht.

Welch wichtige Rolle Prinz Philip in ihrem Leben spielte, machte Queen Elizabeth, die sich nur selten zu öffentlichen Gefühlsausbrüchen hinreißen lässt, bereits vor einigen Jahren deutlich. „Er ist, ganz ehrlich gesagt, in all diesen Jahren meine Stärke und mein Halt gewesen“, verkündete die britische Königin in einer Rede anlässlich ihrer goldenen Hochzeit 1997. Philip und seine „Lilibet“ verband eine ganz besondere Liebesgeschichte, die zahlreiche Erinnerungen geschaffen hat. Große und kleine Momente, die die Queen zum ersten Todestag ihres Ehemanns nochmals Revue passieren lässt.

Auf der Instagram-Seite der britischen Königsfamilie wurde in Gedenken an den verstorbenen Prinz Philip ein besonderes Video geteilt, das der Palast bereits im letzten Jahr veröffentlicht hatte. Während Dichter Simon Armitage (58) sein für den Prinzgemahl verfasstes Gedicht „The Patriarchs – An Elegy“ (dt.: „Die Patriarchen – Eine Elegie“) vorliest, sind Aufnahmen aus dem Leben des Herzogs zu sehen, darunter auch bisher ungesehene Foto von Prinz Philip.*24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA