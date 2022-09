Tod der Queen: Altes Interview von Liz Truss macht die Runde – „Monarchie ist eine Schande“

Teilen

Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. von England trauern zahlreiche Menschen rund um den Globus. Es gibt jedoch welche, die über den Tod der Queen erleichtert sind.

München/London – Der Tod von Queen Elizabeth II. erschüttertet die ganze Welt. Gestern Abend verkündete das britische Königshaus, dass die 96-jährige Monarchin gestorben ist. Auf der ganzen Welt wird getrauert, viele Menschen kondolieren dem Königshaus. Doch nicht alle erschüttert der Tod der Queen. Vor allem auf Twitter häufen sich Kommentare, die mit Erleichterung und Freude auf den Tod der Queen reagieren. Auch ein altes Video von der neuen britischen Premierministerin Liz Truss tauchte auf. Sie bezeichnete die Monarchie als „Schande“.

Queen Elizabeth II. ist tot: Premierministerin Liz Truss kritisierte Monarchie

Liz Truss, die noch vor wenigen Tagen von der Queen in zur Premierministerin ernannt wurde, äußerte sich kritisch über die Monarchie. In einem auf Twitter geposteten Video von 1994 sieht man Liz Truss noch in ihren Zeiten als Studentin. „Ich bin gegen die Idee, dass Menschen zum Regieren geboren werden“, sagte Truss. Dass Menschen aufgrund der Familie Staatsoberhaupt sein können, bezeichnete sie als Schande.

Alle News zu Queen Elizabeth II. auch in unserem Newsletter kompakt zusammengefasst. Hier anmelden.

Queen Elizabeth II. ist tot: Es gibt Menschen, die sind erleichtert über Ableben der Königin

Die Kritik über die Monarchie vermag im Vergleich zu den Kommentaren auf Twitter harmlos. „Ich habe gehört, dass die oberste Monarchin eines diebischen, vergewaltigenden Völkermordimperiums endlich stirbt. Mögen ihre Schmerzen unerträglich sein“, soll die Professorin Uju Anya laut Bild Zeitung geschrieben haben. Der Tweet wurde bereits gelöscht. Sie erklärte in einem weiteren Tweet, dass sie die Monarchie verachten würde. Sie begründete ihre Meinung damit, dass in den Kolonialzeiten die Hälfte ihrer Familie „massakriert und vertrieben“ wurde.

Die verstorbene Queen Elisabeth in frühen Jahren. © xStringerx/IMAGO

Tirhakah Love, Autor des New York Magazine, beschrieb die Queen in einem Text als „kaum atmender Müllsack“. Die harsche Kritik und teilweise auch Beleidigungen basieren auf der britischen Kolonialgeschichte. Als Elizabeth II. Königin wurde, besaß England noch zahlreiche Kolonien. Den Briten wurden Sklaverei und Unterdrückung vorgeworfen. Heute gibt es noch 14 Überseegebiete, die noch von Großbritannien abhängig sind, wie etwa Gibraltar.

Ab wann die Ärzte am Todestag das Schlimmste befürchteten: Die wichtigsten News zum Tod von Queen Elizabeth II. im Ticker (vk)