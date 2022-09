Charles III. und Camilla werden vorerst nicht in den Buckingham-Palast umziehen

Von: Annemarie Göbbel

Buckingham-Palast ist unverrückbar die wahre Residenz britischer Monarchen. Doch Charles III. kann noch lange nicht umziehen. Er muss zunächst von Clarence House aus regieren.

London – Nach der Vergabe der neuen Titel unter den Royals warten alle gespannt, wer nun welchen Palast beziehen wird. Das größte Augenmerk liegt natürlich auf Charles III. (73) und seiner Königsgemahlin Camilla (74), denn eigentlich kommt nur der Buckingham-Palast als offizielle Residenz und als Regierungssitz infrage. Doch der Thronerbe Queen Elizabeths II. (96, † 2022) und seine Frau denken derzeit gar nicht daran, ihre bisherige Bleibe Clarence House zu verlassen.

Charles III. bevorzugt derzeit Clarence House als offiziellen Regierungssitz

König Charles III. und seine Frau Camilla bleiben vorerst in ihrer langjährigen Residenz Clarence House wohnen. Das Anwesen liegt nur einen Steinwurf vom britischen Wahrzeichen entfernt, das als einzig wahrer Herrschersitz des britischen Imperiums angemessen ist. Doch seit 2020 wird der Palast der Paläste für die gewaltige Summe von 424 Millionen Euro renoviert.

Die verstorbene Königin führte ihre Geschäfte stets vom Buckingham-Palast aus und hatte sich nur aufgrund der Corona-Pandemie und ihres fortgeschrittenen Alters nach Schloss Windsor zurückgezogen, wo sie nach dem Tod Prinz Philips (99, † 2021) im April 2021 wohnen blieb. Charles war als Thronfolger 2003 in das 1825 erbaute Clarence House eingezogen, das Teil des königlichen St. James Palastes ist. Camilla und er hatten es sich ihren Wünschen entsprechend kuschelig eingerichtet.

Buckingham Palace – Offizielle Residenz und britische Machtzentrale Erbaut wurde das Schloss im Jahr 1703 vom Herzog von Buckingham und diente zunächst als Stadthaus. Mit der Regentschaft von Queen Victoria (81, † 1901) entwickelte sich der Palast zum Hauptwohnsitz des britischen Monarchen. Heute ist das riesige Gebäude, eine der wichtigsten Attraktionen Londons, wozu unter anderem die weltweit bekannte Wachablösung beiträgt. Der Palast verfügt über 775 Zimmer, darunter 19 Staatsräume, 52 Schlafzimmer für die königliche Familie und Gäste, sowie 78 Badezimmer und 92 Büros.

Wann die 2020 begonnenen Bauarbeiten am Buckingham Palace abgeschlossen sein werden, ist noch unklar. Ein Blumenmeer vor den Toren zu Ehren der verstorbenen Queen kündet derzeit von seiner unermesslichen Bedeutung. Ein weiteres Indiz, dass die Macht nun in der Hauptstadt zurückerwartet wird, ist in den zunehmenden Hotelbuchungen zu sehen, die zum Teil aber auch den Beerdigungsfeierlichkeiten für Elizabeth II. geschuldet sind.

Von wo aus König Charles III. seine Geschäfte führen wird, muss sich erst etablieren

Charles III. gibt derzeit seiner bisherigen Bleibe den Vorzug vor dem Buckingham-Palast. Das monumentale Gebäude wird derzeit umfassend renoviert (Fotomontage). © Sean Dempsey/dpa & Christophe Ena/dpa

Die Arbeiten, die u. a. die Erneuerung der elektrischen Verkabelung, der Sanitäranlagen und der Heizung umfassen, werden voraussichtlich mindestens noch zehn Jahre in Anspruch nehmen, berichten britische Medien. Für repräsentative Aufgaben kann der Palast jedoch bereits genutzt werden. Die neuen Workflows müssen sich jetzt mit Charles III. als Kopf der Krone erst neu etablieren.

Zunächst muss König Charles ohnehin die Trauerprozession für die verstorbene Queen Elizabeth II. im schottischen Edinburgh anführen. Laut Berichten der PA soll er direkt hinter dem Sarg laufen, wenn dieser zur St.-Giles-Kathedrale gefahren und dort aufgebahrt wird. Es wird erwartet, dass zahlreiche Mitglieder der königlichen Familie an der Prozession teilnehmen werden. Ob auch Prinz Harry (37) und Meghan Markle (41) der geliebten Regentin die Ehre erweisen werden, bleibt abzuwarten. Verwendete Quellen: hellomagazin.com, PA

