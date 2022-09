CNN sucht emotionale Worte zur Queen und findet in Passantin denkbar ungünstigste Person

Von: Andreas Knobloch

Queen Elizabeth war zu dem Zeitpunkt wohl noch nicht tot. Ein CNN-Reporter fragte eine Passantin, was sie vom Königshaus hält. Die packt ehrlich aus. © Screenshot CNN

Queen Elizabeth II. ist tot. Das erschüttert auch die Briten, aber nicht alle. Bei der Stimmen-Suche traf BBC eine Frau, die wenig von der Monarchie hält.

London - Fahnen auf halbmast, trauernde Menschen, Straßen teils leerer als sonst. In London herrscht nach dem Tod von Queen Elizabeth II. Ausnahmezustand. Die Königin von Großbritannien ist im Alter von 96 Jahren in Balmoral, Schottland gestorben. Charles und Anne waren bei ihr, Harry, Kate und William schafften es wohl nicht mehr rechtzeitig. Klar war auch, dass die TV-Anstalten mit Sondersendungen und Berichten die Menschen vor den Fernsehgeräten auf dem Laufenden halten.

Kurz vor Tod von Queen Elizabeth II.: CNN fragt Passantin, die kein Blatt vorn Mund nimmt

Einer der bekanntesten Sender ist CNN. Auch sie versuchten, die Stimmung der meist betroffenen Passanten aufzugreifen. Blöd nur, dass nicht jeder die gleiche Meinung hat. Viele Menschen kondolierten am Mikrofon, drückten dem britischen Königshaus und allen Verwandten von Queen Elizabeth II. ihre Anteilnahme aus. Eine Frau hatte aber so gar kein gutes Wort für die Monarchie übrig, als sie über die „gesundheitlichen Probleme“ kurz vor dem Tod der Queen sprachen, wie auch Merkur.de berichtet. Während des Interviews war wohl nur der schlechte Zustand öffentlich, noch nicht der Tod und die Familie war noch auf dem Weg zu ihr.

„Ich frage mich, was Ihre ersten Reaktionen waren, als die Neuigkeiten zum kritischen Zustand der Queen gehört haben?“, fragte der Reporter die junge Passantin in Windsor, London, auf der Straße. „Es ist schlimm, wenn es Menschen schlecht geht, aber ...“, stockt sie ab und führt dann aus: „Ich bin nicht der größte Fan von der Queen oder der Monarchie grundsätzlich, somit war ich nicht so traurig. Das ist einfach eine Sache, die so passiert.“

Passantin über Queen Elizabeth II.: „Nicht der größte Fan“

Der Reporter fragt nach, warum sie nicht der größte Monarchie-Fan sei. „Die koloniale Geschichte und andere Dinge, die so passiert sind, die etwas zwielichtig sind. Wie kürzlich mit Prinz Andrew und so. Ich bin wirklich nicht der größte Fan.“ Darauf bedankt sich der Reporter fürs Gespräch.

Der Clip über Queen Elizabeth wurde auf Twitter schon über zweieinhalb Millionen mal gesehen und trägt die Überschrift: „Sehr ehrliche Antwort zu einem CNN-Reporter“. Auf dieses Video gab es auf Twitter viel Zustimmung, einige zeigten sich aber auch bestürzt, so ein Video zu genau diesem Zeitpunkt zu teilen.

