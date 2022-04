Queen will Geburtstag auf Landsitz in Sandringham verbringen

Teilen

Königin Elizabeth II. wird 96. © Joe Giddens/PA Wire/dpa

Ihren Geburtstag am 21. April feiert Elizabeth II. in kleiner privater Runde. Diesmal will sie den Tag auf ihrem Landsitz in Ostengland verbringen. Im Juni stehen dann öffentliche Veranstaltungen an.

Windsor - Queen Elizabeth II. will ihren 96. Geburtstag auf ihrem ostenglischen Landsitz Sandringham verbringen. Die Königin werde zu ihrem Ehrentag mit dem Helikopter dorthin fliegen, meldete die britische Nachrichtenagentur PA am Mittwoch.

Ihren Geburtstag am 21. April (Donnerstag) verbringt die Queen üblicherweise im privaten Kreis, öffentlich wird der Tag lediglich mit Kanonenschüssen gewürdigt. Größere Feierlichkeiten gibt es stattdessen Anfang Juni - in diesem Jahr sogar besonders ausgiebig. Mit einem viertägigen Programm und einem extra Feiertag für die Briten soll das 70-jährige Thronjubiläum der Monarchin zelebriert werden.

Dem PA-Bericht zufolge soll die Queen ihre Zeit nahe der Küste auf der schlichten Wood Farm in Sandringham verbringen, die insbesondere ihr im vergangenen Jahr gestorbener Ehemann Prinz Philip besonders geliebt hat. Familie und Freunde werden in den nächsten Tagen zu Besuch erwartet. dpa