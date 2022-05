„Rache ist süß“: Oli P. fotografiert Ross Antony heimlich auf der Toilette

Ross Antony und Oli P. touren gerade mit dem Schlagerfest.XXL durch Deutschland und haben auch backstage richtig viel Spaß. Dabei liefern sie sich einen Streiche-Schlagabtausch. Die neuste Idee der Schlagerstars: Sich gegenseitig auf der Toilette zu fotografieren.

Regensburg - Das Schlagerfest XXL mit Florian Silbereisen zieht endlich wieder durch Deutschland. Mit dabei sind unter anderem auch Ramon Roselly, Oli P. und Ross Antony. Wie er auf Instagram immer wieder zeigt, ist Ross Antony der Scherze-König der Tour. Doch Oli P. lässt die Streiche nicht auf sich sitzen und lässt ihn jetzt seine eigene Medizin schlucken.

„Rache ist süß“: Oli P. fotografiert Ross Antony heimlich auf der Toilette

Ross Antony (Die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten) hat sich zum Tourschreck beim Schlagerfest.XXL gemausert: Regelmäßig erschreckt er seine Kollegen, niemand ist vor ihm sicher - nicht einmal auf der Toilette. So gibt es nun ein Selfie von Ross Antony im Netz, auf dem er in die Kabine von Oli P. fotografiert. Das kann der „Flugzeuge in meinem Bauch“-Sänger nicht auf sich sitzen lassen und holt zum Gegenschlag aus.

Ganz nach dem Motto „Feuer bekämpft man mit Feuer“ fotografiert nun auch Oli P. Ross Antony auf dem stillen Örtchen. „Rache ist süß“, schreibt er unter das außergewöhnliche Selfie und fügt noch den Hashtag #royalflush hinzu. Passend zur Bildunterschrift grinst Oli P. von Ohr zu Ohr, überglücklich über seine gelungene Revanche.

Spaß hinter den Kulissen: Oli P. und Ross Antony liefern sich beim Schlagerfest.XXL einen Streiche-Wettkampf

Da haben sich offensichtlich zwei Witzbolde gefunden. Leider hat Oli P. die Kommentarfunktion bei seinem Instagram-Profil deaktiviert, Fan-Kommentare gibt es also keine. Doch wir sind uns sicher, dass Ross Antony und Oli P. den ein oder anderen Fan mit diesem Toiletten-Schnapsschuss zum Lachen gebracht haben.

Apropos Witz: Beim Tourauftakt vom Schlagerfest.XXL macht sich Florian Silbereisen vor tausenden Fans über das fehlende Deckhaar von Oli P. lustig. Der „Flugzeuge in meinen Bauch“-Sänger beweist allerdings Humor. Sowohl er als auch das Publikum mussten herzhaft lachen. Verwendete Quellen: Instagram/oli.p_offiziell