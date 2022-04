Rätsel um Alter von Tagesschau-Sprecherin Susanne Daubner: Keine 60, aber „Jubiläum ist längst vorbei“

Teilen

Große Verwirrung um das Alter von Nachrichten-Sprecherin Susanne Daubner © Tagesschau/Screenshot & IMAGO / Christian Grube

Große Verwirrung um das Geburtsdatum von Susanne Daubner: Wie alt ist die Nachrichtensprecherin wirklich?

Man wird nur einmal im Leben 60 Jahre alt – im Fall von Susanne Daubner sah die Sache aber ein wenig anders aus. Denn der Tagesschau-Sprecherin wurde Ende März vielerorts zum 60. Geburtstag gratuliert. Tatsächlich feiert die Journalistin am 26. März Geburtstag – allerdings hatte sie ihren großen Jahrestag bereits hinter sich. Das ließ sie nun über eine Sprecherin des NDR bestätigen, die dem Portal t-online.de mitteilte: „Frau Daubner hatte bereits letztes Jahr ihren runden Geburtstag.“ In Wahrheit ist die Moderatorin also bereits 61 Jahre alt.

Wieso schreiben also so viele Internetseiten wie „Promi Geburtstage“ oder „Geboren.am“, dass Susanne Daubner erst 1962 geboren wurde? Offensichtlich haben alle Portale die Angaben von Wikipedia übernommen, die laut dem NDR falsch sind. Einzig auf dem Tagesschau-Blog heißt es ganz richtig: „Geboren wurde Susanne Daubner 1961 in Halle an der Saale.“

Susanne Daubner: Der Fehler lag bei Wikipedia

Der Ausgangspunkt des Fehlers liegt also bei den Wikipedia-Autoren. Der Berliner Torsten Schulz arbeitete einst an dem Artikel mit und outete sich nun als derjenige, der das Geburtsdatum eingetragen hatte. „Ich habe damals beim NDR in Hamburg angerufen und nachgefragt“, erzählte er. Daraufhin sei ihm „freimütig Auskunft erteilt“ und das Geburtsdatum durchgegeben worden.

Im Nachhinein ist es natürlich unmöglich, die Korrektheit dieser Angabe zu prüfen. Der Sender ließ lediglich verlauten: „An diesen (möglichen) Anruf aus dem Jahr 2009 können wir uns nicht mehr erinnern.“ Kein Wunder, schließlich ist besagtes Gespräch bereits über zwölf Jahre her.

So oder so – die Information verbreitete sich rasend schnell im Netz, schließlich gilt Wikipedia als verlässliche Quelle für Biografie-Inhalte. Mittlerweile hat der NDR aber dafür gesorgt, dass das Geburtsdatum von Susanne Daubner korrigiert wurde. Damit sind nun alle Zweifel aus der Welt geschaffen, was ihr richtiges Alter betrifft – auch wenn sicher noch die ein oder anderen falschen Berichte im Netz kursieren. Immerhin ist es insofern schmeichelhaft für die Nachrichtensprecherin, dass sie um ein Jahr verjüngt statt älter gemacht wurde.