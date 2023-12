Rätsel um Prinzessin Kate und Prinz Williams Weihnachtsgrußkarte

Von: Annemarie Göbbel

Beliebte Momentaufnahme: Prinzessin Kate und Prinz William teilen auch dieses Jahr ihre Christmas Card. Doch das Bild hinterlässt Fragezeichen.

Windsor – Royal-Fans warten sehnsüchtig darauf. Zu schön ist die Überraschung, wie sich Kate Middleton (41) und Prinz William (41) sich und ihre Kinder präsentieren werden und wie groß die Kinder Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) geworden sind.

Prinz William, Prinzessin Kate und die Kinder strahlen gemeinsam freundlich in die Kamera

Auch die diesjährige Aufnahme enttäuschte die Fans nicht. Es gab viel Lob von über 24.000 Kommentatoren unter den Millionen von Fans, die dem Instagram-Kanal der Familie von Wales folgen. Kein Wunder: Die fünf strahlen in blütenweißen Hemden von einer Schwarz-Weißfotografie, die schlichter nicht sein könnte. Kein Weihnachtsbaum, kein Lichtchen, kein Sternchen lenkt von den Hauptdarstellern ab, die gemeinsam freundlich in die Kamera blicken.

Ein Vollprofi hat das Foto gemacht. Fotograf Josh Shinner, der bereits Stars wie Vanessa Kirby („The Crown“) oder Elizabeth Olsen („Avengers“) vor der Linse hatte, drückte den Auslöser und dürfte auch für die Nachbearbeitung verantwortlich sein. Die bei Fans schnell zu großer Kritik führte: „Alles ist mit Photoshop bearbeitet. Prinz Louis hat einen Finger zu wenig. Sehr schlecht bearbeitet“, ist da zu lesen. Der Fünfjährige hat die Hand auf die Lehne von Charlottes Stuhl gelegt und in der Tat sieht ein Finger „verkürzt“ aus. Hätte einem Fotografen auffallen können. Doch das ist leider nicht alles.

Wollte Prinzessin Kate und Prinz William an ein altes Familienfoto erinnern? 1992 versandten der damalige Prinz Charles und seine Ehefrau Prinzessin Diana (36, † 1997) eine ganz ähnliche Weihnachtskarte: William und Harry posierten in Schwarz-Weiß vor einem ähnlich minimalistischen Hintergrund. Die Brüder trugen weiße Hemden und helle Reit-Hosen.

„Da ist ein Bein zu viel im Bild! Wie kann man das nicht bemerken?“, empört sich ein User bei Prinz Louis

Prinz William und Prinzessin Kate traten mit ihren drei Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis zum Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey an. © Chris Jackson/Imago

„Da ist ein Bein zu viel im Bild! Wie kann man das nicht bemerken?“, empört sich ein weiter User. Tatsache: Prinz Louis Beine stehen in äußerst unnatürlicher Stellung da. Und es sieht so aus, als stünden Prinz William und seine Ehefrau jeweils nur auf einem Bein. Natürlich geht ein Bild, das die königliche Familie an die Öffentlichkeit gibt, erst mal in die Retusche, um störende Härchen oder unerwünschte Schatten oder Falten auszumerzen. Aber das?

Da kann sich das Thronfolgerpaar eine Scheibe bei König Charles (75) und Camilla (76) abschneiden, obwohl es zunächst hieß, ihre Karte sei viel stylischer. König und Königin setzten auf eine Weihnachtskarte im royalen Gewand ihrer Krönung am 6. Mai 2023, bei der weit und breit kein Bein unter den wallenden Roben zu sehen war. Verwendete Quellen: people.com, Instagram @princeandprincessofwales