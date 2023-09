„Wir müssen auch hart arbeiten“: Sila Sahin räumt mit Spielerfrauen-Image auf

Von: Elena Rothammer

Teilen

Sila Sahin ist mit dem Torhüter Samuel Radlinger verheiratet. Als Frau eines Fußballprofis hat die ehemalige GZSZ-Schauspielerin mit vielen Vorurteilen zu kämpfen. Dagegen wehrte sie sich nun im IPPEN.MEDIA-Interview.

München – Als GZSZ-Darstellerin wurde Sila Sahin (37) berühmt. Danach sorgte auch ihr Privatleben für Schlagzeilen. Inzwischen ist sie seit rund sieben Jahren mit dem österreichischen Torwart Samuel Radlinger (30) verheiratet und hat mit ihm zwei Kinder. Mit einem Profifußballer an der Seite kommt aber auch Kritik, wie sie im Gespräch mit IPPEN.MEDIA offen erzählt.

„Ich war immer unabhängig und selbstständig“: Sila Sahin wehrt sich gegen Spielerfrauen-Vorurteile

Nach ihrem Ausstieg bei GZSZ und einer TV-Auszeit stieg Sila Sahin kürzlich in einer neuen Rolle bei „Alles was zählt“ ein. Bei Cathy Hummels Wiesn Bummel berichtete die Darstellerin im IPPEN.MEDIA-Interview von der Kritik der Serien-Fans: „Gerade, wenn man versucht, als neue Figur anzukommen, ist das umso schwieriger. Es braucht seine Zeit, bis der Zuschauer sich daran gewöhnt. Ich glaube auch, dass Frauen, die einen Fußballer an der Seite haben, nochmal härter kritisiert werden als andere.“

Uschi Glas, Roberto Blanco & Sarah Engels: Diese Promis lassen es auf dem Oktoberfest krachen Fotostrecke ansehen

Den Grund für die Vorurteile gegenüber der Partnerinnen von Fußballspielern, kann Sila Sahin nicht verstehen. Das gängige Spielerfrauen-Image trifft auf sie aber nicht zu, wie die 37-Jährige gegenüber IPPEN.MEDIA betonte: „Ich glaube, es liegt daran, dass sie denken, dass es uns einfach zu gut geht. [...] Im Endeffekt: Mein Mann ist kein Millionär, wir müssen auch hart arbeiten gehen und ich war immer unabhängig und selbstständig. Ich war immer schon die Sila Sahin, bevor ich geheiratet habe und hatte einen Beruf.“

Sila Sahin war auch vor ihrem Ehemann mit einem Fußballprofi liiert Sila Sahin hat bereits Erfahrung, was Promi-Beziehungen angeht. Nach einer Liaison mit ihrem einstigen GZSZ-Kollegen Jörn Schlönvoigt (37) machte sie 2013 die Beziehung mit dem deutschen Nationalspieler İlkay Gündoğan (32) öffentlich. Zwei Jahre später verkündeten sie jedoch ihre Trennung.

Sila Sahin versucht sich Spielerfrauen-Kritik zu erklären: „Viel Neid mit im Spiel“

Dass sie wegen der Ehe mit Radlinger härter kritisiert wird, ist Sila Sahin bewusst. „Ich glaube, dass das auch polarisiert, wenn man in diesem Fußballgeschäft mit drinhängt, dass da auch viel Neid mit im Spiel ist und Missgunst. Das ist in Deutschland sowieso sehr extrem“, meinte die gebürtige Berlinerin und merkte an: „Anders kann ich mir das nicht erklären.“

Sila Sahin ist mit dem Fußballprofi Samuel Radlinger verheiratet und bekommt seither die Vorurteile gegen Spielerfrauen zu spüren. Im Interview mit IPPEN.MEDIA verteidigte sich der GZSZ-Star. © IMAGO / Future Image & IMAGO / Stephan Wallocha

Neben Sila Sahin stürmten auch noch diverse Promi-Kollegen das Oktoberfest in München. Auch Florian Silbereisen (42) war zum Auftakt mit am Start – wäre allerdings um ein Haar zu spät gekommen. Verwendete Quellen: Interview mit Sila Sahin bei Cathy Hummels Wiesn Bummel am 18. September 2023