Rafi Rachek und Sam Dylan wollen Mutter ihres Babys über eigene TV-Castingshow finden

Von: Claire Weiss

Dürfen sich Sam Dylan und Rafi Rachek bald über Nachwuchs freuen? © Imago

Rafi Rachek und Sam Dylan wollen eine Familie gründen. Und das auf einem ganz schön außergewöhnlichen Weg. In einer TV-Show will das Paar nach der Mutter ihres Babys suchen.

Es dürfte die wohl ungewöhnlichste Reality-TV-Show werden, die es bisher gab. Wenn alles gutgeht, dürfen sich Zuschauer nicht nur über eine unterhaltsame Sendung freuen, sondern Rafi Rachek und Sam Dylan über ein gemeinsames Baby. Die Mutter suchen die beiden nun in einer Castingshow, wie tz.de berichtet.

Rafi Rachek und Sam Dylan suchen nach der Mutter ihres zukünftigen Babys

Schon seit Tagen machen Sam Dylan und Rafi Rachek ihre Fans neugierig. Denn beide kündigten auf Instagram an, bald „den nächsten Schritt“ zu gehen. Viele glaubten, der Prince Charming-Kandidat und der Bachelorette-Teilnehmer wollten heiraten. Nun enthüllten sie ihre News.

Sam Dylan und Rafi Rachek in ihrem Teaser-Video © Instagram/Rafi Rachek

Auf Instagram posteten beide zeitgleich ein Teaser-Video ihrer gemeinsamen Reality-TV-Show. „Wer wird die Mutter unseres Kindes?“, steht dort großgeschrieben. Laut diverser Medienberichte soll die Show den Titel „All We Need Is Love“ (dt. Alles, was wir brauchen, ist Liebe“) tragen.

Rafi Rachek und Sam Dylan wollen eine Familie gründen - zu dritt

Doch Rafi und Sam betonen, dass sie keine Leihmutter suchen. „Wir möchten das Kind mit einer Frau zusammen großziehen“, erklärt Sam Dylan, „Für uns beide ist es wichtig, dass zu dieser Familie, die wir gründen möchten, auch eine Frau gehört.“ Das Kind hätte also eine Mama und zwei Papas.

Leihmutterschaft ist in Deutschland verboten. Während lesbische Pärchen also noch die Option haben, sich künstlich befruchten zu lassen, haben schwule Pärchen lediglich die Möglichkeit, zu adoptieren. Über Instagram habe das Paar nun schon zahlreiche Angebote erhalten. Frauen können sich außerdem über ein Online-Formular für die Sendung bewerben.

Verwendete Quellen: Instagram/Rafi Rachek & Instagram/Sam Dylan