Nach erneuter Krebsdiagnose: Ralph Siegel kommt „kaum aus dem Bett“

Teilen

Ralph Siegel bangt derzeit um seine Gesundheit. Der Grand-Prix-Produzent kämpft erneut verbissen gegen den Krebs, doch sein Zustand ist kritisch. © IMAGO / Eventpress

Ralph Siegel bangt derzeit um seine Gesundheit. Der Grand-Prix-Produzent kämpft erneut verbissen gegen den Krebs, doch sein Zustand ist kritisch.

München – Für Ralph Siegel (77) ist es erneut der Kampf um Leben und Tod. Schon zweimal musste sich der Erfolgsproduzent wegen einer Prostatakrebsdiagnose in Behandlung begeben, Ende Oktober eröffnete er seinen Fans dann die schreckliche Nachricht: Schon wieder wurde bei Siegel Krebs festgestellt. Wegen der Metastasen in seiner linken Schulter muss sich das Grand-Prix-Urgestein jetzt einer anstrengenden Bestrahlungstherapie unterziehen, die ihn den Großteil seiner Zeit erschöpft ans Bett fesselt. Im Gespräch mit „Schlager.de“ sprach Siegel jetzt über seinen gesundheitlichen Zustand.

„Mir geht es nicht so gut“, gibt der „Ein bisschen Frieden“-Komponist offen zu. Die Krebsbehandlung setze ihm zu und es falle ihm schwer, sich tagtäglich aufzuraffen, um an seiner Musik zu arbeiten. Über seinen Alltag erzählt er weiter: „Ich habe jetzt 16 oder 17 Bestrahlungen gehabt. Ich habe wirklich schwere Nebenwirkungen. Morgens ist es ganz schlimm. Ich komme kaum aus dem Bett.“

Ralph Siegel mit Laura Siegel in Duisburg. © imago images/Reichwein

Ralph Siegel hat mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen

Erschwerend kommt hinzu, dass Ralph Siegel nicht nur mit den Folgen seiner Krebsbehandlung zurechtkommen muss. Auch eine kaputte Bandscheibe und eine Nervenkrankheit in seinen Füßen machen es dem Plattenproduzenten fast unmöglich, seinen Alltag zu bestreiten. Trotzdem will er weiterhin Musik produzieren. Im Interview erzählt er: „Ich komme immer erst so um 1 oder 2 Uhr hoch. Dann gehe ich ins Tonstudio.“

Erst in einigen Wochen wird Ralph Siegel wissen, ob die Bestrahlungen Wirkung gezeigt haben. „Ich bekomme am 20. Dezember von den Ärzten gesagt, ob ich es geschafft habe. Dazu ist noch eine große Untersuchung am 15. Dezember nötig. Das ist schon schlimm. Ich hoffe, dass die Ärzte für mich ein schönes Weihnachtsgeschenk haben werden“, verrät er über seine derzeit mehr als unsichere Lage. Fans der ESC-Legende bangen ebenso um ihre Ikone. Doch Siegel will keinesfalls aufgeben: Er hofft, dass er genauso alt wird wie seine Brüder: Die „sind alle über 90 geworden.“