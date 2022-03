Ralph Siegel – Privates und Karriere

Teilen

Ralph Siegel bei der Verleihung der Goldenen Sonne 2021 © Frederic Kern / IMAGO

Ralph Siegel produzierte mit Nicole und „Ein bißchen Frieden“ 1982 den ersten Siegersong des Eurovision Song Contest (damals noch Grand Prix Eurovision de la Chanson) für Deutschland. Doch der vielseitige Komponist, Musiker und Produzent zeichnet auch verantwortlich für die größten Hits von Stars wie Udo Jürgens oder Rex Gildo. Selbst in den amerikanischen Charts konnte das Ausnahmetalent bereits als Teenager punkten.

München – Das Leben von Ralph Siegel zeigt, dieser Mann hat zwei Leidenschaften – Musik und Frauen. Der erfolgreiche Komponist und Produzent hält die Rechte an über 2.000 Songs und ist bereits zum vierten Mal verheiratet. Auch seinen allergrößten Erfolg hatte er mit einer Frau: Die Sängerin Nicole gewann mit seinem Lied „Ein bißchen Frieden“ den Eurovision Song Contest. Eine Premiere für Deutschland, das bis 1987 nie den Sieg holen konnte.

Ralph Siegel: Leben

Die Musik wurde Ralph Siegel bereits in der Wiege gelegt: Kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs am 30. September 1945 in München geboren, waren seine Eltern Ralph Maria Siegel, ein bekannter Komponist von Schlagern, und Ingeborg Döderlein, eine Operetten-Sängerin. Schon sein Großvater war in der Welt der Musik zu Hause. Rudolf Siegel war Dirigent und Opernkomponist und stieg bis zum Generalmusikdirektor auf.

Im Kleinkindalter lernte Ralph Siegel verschiedene Instrumente spielen. Er beherrscht unter anderem:

Klavier

Gitarre

Akkordeon

Schlagzeug

Den Unterricht ergänzten bald Lektionen in Kompositions- und Harmonielehre. Erste eigene Lieder komponierte Ralph Siegel im Alter von zwölf Jahren. Damals nutzte der später so erfolgreiche Produzent das Pseudonym Peter Elversen.

Als der von ihm geschriebene und von Don Gibson gesungene Hit „It’s a Long Long Way to Georgia“ in den USA Platz 12 der Country-Charts eroberte, war Ralph Siegel 19 Jahre alt. Seitdem galt der junge Ralph Siegel als Ausnahmetalent und wurde als Erfolgsgarant für den deutschen Schlager angesehen.

Lesen Sie auch Rosenstolz - alle Infos zu AnNa R. und Peter Plate Rosenstolz ist eine Band, die mit ihren Liedern ein breites Publikum erreicht. Einige ihrer Songs haben Kultstatus und werden viele Jahre nach der Erstveröffentlichung häufig gespielt. Rosenstolz - alle Infos zu AnNa R. und Peter Plate Peter Kraus – Leben und Karriere des Kultstars Peter Kraus brachte den Rock ’n’ Roll nach Deutschland und war als Schauspieler besonders bei den jungen Leuten beliebt. Um seine Karriere wurde es – auch altersbedingt – ab der Jahrtausendwende ruhiger. Aber der Vollblut-Entertainer ist immer noch aktiv. Zuletzt war er 2021 als Stinktier in der Fernsehshow „The Masked Singer“ auf Pro7 zu sehen. Peter Kraus – Leben und Karriere des Kultstars

Ralph Siegel: Karriere

Die Karriere von Ralph Siegel nahm nach der Gründung des eigenen Plattenlabels Jupiter Records im Jahr 1974 richtig Fahrt auf. Für Luxemburg nahm Ireen Sheer mit Siegels Lied „Bye Bye I love You“ am Eurovision Song Contest teil und landete auf dem vierten Platz. Ein Jahr später feierte Ralph Siegel große Erfolge mit Udo Jürgens. Aus seiner Feder stammen die Hits:

Griechischer Wein

Geschieden

Ein ehrenwertes Haus

Der Teufel hat den Schnaps gemacht

1975 fuhren die Les Humphries Singers zum Eurovision Song Contest. „Sing Sang Song“, Ralph Siegels erster Beitrag für Deutschland, platzierte sich allerdings nur auf dem 15. Rang.

Zwischen 1979 und 1985 war er Produzent der Gruppe Dschingis Khan, die bei dem internationalen Musikwettbewerb Platz 4 erreichte und danach viele Hits in die Charts brachte. Seinen größten Erfolg beim Eurovision Song Contest hatte er 1982, als Nicole mit dem von ihm komponierten Song „Ein bißchen Frieden“ den Wettbewerb gewann.

Nahezu alle großen Stars haben Songs von ihm gesungen. Ralph Siegel hat für über 2.000 Lieder die bei der GEMA registrierten Rechte inne.

Ralph Siegel: Karriere beim Eurovision Song Contest

Viele Jahre lang war Ralph Siegel „Mr. Eurovision Song Contest“. Der Komponist und Produzent dominierte den Wettbewerb. Zwischen 1974 und 2017 schickte er insgesamt 25 Songs in den internationalen Musikcontest. Dabei komponierte und produzierter er nicht nur für deutsche Künstler, er versorgte auch Malta, die Schweiz oder Bosnien-Herzegowina mit Liedern. Zu seinen größten Erfolgen außer „Ein bißchen Frieden“ zählen unter anderem:

„Theater“, Katja Ebstein, 1980, Platz 2

„Johnny Blue“, Lena Valaitis, 1981, Platz 2

„Lass die Sonne in dein Herz“, Wind, 1987, Platz 2

„Wir geben ’ne Party“, Mekado, 1994, Platz 3

„Reise nach Jerusalem“, 1999, Sürpriz, Platz 3

Die letzten Beiträge für Deutschland steuerte Ralph Siegel in den Jahren 2002 und 2003 bei. Allerdings konnten „I Can’t Live Without Music“, gesungen von Corinna May, und „Let’s Get Happy”, präsentiert von Lou, nicht mehr überzeugen. Die Titel erreichten Platz 21 von 24 und Platz 11 von 26. Seitdem setzte der Musiker seine Karriere beim Wettbewerb anders fort und schreibt und produziert für Künstler anderer Nationen.

Ralph Siegel: Familie

Nach zahlreichen Affären und Kurzbeziehungen – 1965 mit Hannelore Elsner – heiratete Ralph Siegel seine erste Frau im Jahr 1975. Mit der gebürtigen Slowakin Dunja hat er zwei Töchter: die 1974 geborene und in den Medien präsente Giulia und die weniger bekannte Marcella, die mittlerweile verheiratet und Mutter von Zwillingen ist. Die Ehe mit Dunja Siegel wurde 1989 geschieden.

Von 1992 bis 2002 war Ralph Siegel mit seiner zweiten Frau verheiratet. Mit Dagmar Kögel, geborene Weber, hat er die gemeinsame Tochter Alana Siegel, die 1996 geboren wurde und sich mittlerweile stark für soziale Projekte engagiert.

Im Jahr 2002 hatte Ralph Siegel eine kurze Affäre mit Nadja Abd el Farrag, der ehemaligen Dauerfreundin des Musikproduzenten Dieter Bohlen.

Seine dritte Ehe ging Ralph Siegel im Jahr 2003 ein, als er die Sopranistin Kriemhild Siegel heiratete. Das Paar trennte sich im Jahr 2014, die Scheidung erfolgte zwei Jahre später.

Heute ist Ralph Siegel mit der 37 Jahre jüngeren Laura Käfer verheiratet. Die Schweizer Musikproduzentin brachte 2018 ihre Tochter Ruby mit in die Ehe, die von Ralph Siegel adoptiert wurde.

Ralph Siegel: Krankheit

Im Sommer 2007 erhielt Ralph Siegel die Diagnose Prostatakrebs im weit fortgeschrittenen Stadium. Zuerst hielt er die Krankheit weitgehend geheim, selbst seine Töchter informierte er nicht über seinen Zustand. Im Juli 2008 wurde der Komponist und Musikproduzent operiert und galt zunächst als geheilt. Der Tumor sollte komplett entfernt sein.

Allerdings kehrte der Krebs bereits im nächsten Sommer zurück. Ab Januar des Jahres 2010 erhielt der Künstler eine Strahlentherapie in einer Münchener Klinik. Zu diesem Zeitpunkt äußerte er sich auch öffentlich zu seiner Krankheit, denn er wollte andere Männer dazu animieren, rechtzeitig zur Vorsorge beim Urologen zu gehen.

Nachdem er zweimal den Krebs besiegt hatte, machte 2020 das Herz von Ralph Siegel Probleme. Er suchte mit Kurzatmigkeit seinen Hausarzt an seinem Zweitwohnsitz in Miami auf. Dieser stellte Wasser in der Lunge fest und schickte den Komponisten ins Krankenhaus. Dort diagnostizierten die Mediziner eine nahezu verstopfte Arterie und setzten bei einer Herzoperation einen Stent. Nach dem Eingriff erholte sich der Star an der Seite seiner Frau in seinem Haus bei Miami.

Ralph Siegel: Musical

Während Ralph Siegel mit Schlagern und beim Eurovision Song Contest vom Beginn seiner Karriere an ein sicheres Händchen für den Erfolg bewies, blieben ihm diese bei seinem Traum vom Musical lange verwehrt. Seine ersten vier Projekte floppten. „Urmel aus dem Eis“, „Jim Knopf“, „Das Dschungelbuch“ und „Heidi“ wurden vom Publikum nicht angenommen. Das änderte sich 2006 mit „Lachen! Die Zeit der Clowns“. Das Musical über die tragikomischen Momente im Leben der Spaßmacher hatte in Hamburg Premiere und überzeugte. Mit „Johnny Blue“ erzählte er vom Teufelspakt eines Künstlers, der seine Seele verkauft und vom Management betrogen wird. Nach der Uraufführung 2017 in Tschechien begeisterte das Stück 2017 die Zuschauer in Ingolstadt und die Darsteller erhielten Standing Ovations.

Sein bis dato letztes Musical „Zeppelin“ bezeichnet Ralph Siegel als sein Lebenswerk. Es erzählt musikalisch die Geschichte von Graf Zeppelin, einem der größten Pioniere der Luftfahrt, und der letzten Fahrt des Luftschiffs Hindenburg (LZ 129). Das Werk sollte eigentlich bereits 2018 in Duisburg im Theater am Marientor vorgestellt und 2019 dort uraufgeführt werden. Nach Schwierigkeiten und Verschiebungen aufgrund der Corona-Pandemie erfolgte die Premiere am 16. Oktober 2021 im Festspielhaus Neuschwanstein. Die Zuschauer waren begeistert und die Kritiker lobten das Stück.