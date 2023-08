Rammstein-Aus beschlossen? Fans rätseln über Post von Gitarrist Richard Kruspe

Von: Elena Rothammer

Die schweren Vorwürfe gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann wirken sich auch auf die Band aus. Im Netz meldet sich Gitarrist Richard Kruspe nun mit kryptischen Worten.

Brüssel – Schon seit Monaten stehen schwere Vorwürfen gegen Till Lindemann (60) im Raum und scheiden die Geister. Trotz allem war der Sänger, der die Anschuldigungen von sich weist und für den weiterhin die Unschuldsvermutung gilt, wie geplant mit Rammstein auf Tournee. Zum Abschluss der Tour gibt nun ein Post von Gitarrist Richard Kruspe (56) Rätsel auf und lässt über ein Aus der Band spekulieren.

„Wird anders sein“: Rammstein-Gitarrist Richard Kruspe schreibt im Netz über Zukunft der Band

Seit den Anschuldigungen kam es vor den Rammstein-Konzerten immer wieder zu Protesten von Kritikern, die Till Lindemann selbst jedoch mit einem provokanten T-Shirt verhöhnte. In Brüssel fand die Tour nun ein Ende. Nach dem letzten Konzert meldete sich Gitarrist Richard Kruspe bei seinen Fans im Netz und heizte damit die Gerüchteküche an.

Ob und wie sich die Schlagzeilen auf Rammstein auswirken, ist noch unklar. Band-Mitglied Richard Kruspe schrieb nun jedoch zu einem Foto der Tour an die Fans: „Danke dafür, dass ihr ihr seid. Ich weiß nicht, wie die Zukunft werden wird, aber in jedem Fall wird sie anders sein.“ Klingt, als sei die Zukunft von Rammstein ungewiss und ein Aus der Band wahrscheinlich.

„Du machst uns Angst, Richard“: Rammstein-Fans in Sorge wegen Band-Aus

Die Rammstein-Fans fürchten ebenfalls, dass Richard Kruspe damit die Auflösung der Band anteasert. „Klingt nach einem Ende der besten Band. Wir brauchen Rammstein“ und „Was du schreibst, hört sich so sehr nach dem Ende von Rammstein an. Bitte überlegt euch das nochmals, sollte es wirklich so sein“, lauten die Kommentare der besorgten Follower. Ein anderer schrieb: „Du machst uns Angst, Richard.“

Die Haltungen der Menschen zu Rammstein klaffen seit den Vorwürfen weit auseinander. Sophia Thomalla hält weiterhin zu ihrem Ex Till Lindemann – weshalb sogar ihr Rauswurf bei RTL gefordert wurde. Verwendete Quellen: Instagram / richard_von_rammstein