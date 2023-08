Band-Ende oder neue Tour? Fans rätseln über neuen Post von Rammstein-Gitarristen

Von: Jonas Erbas

Für Rammstein steht 2024 das 30-jährige Band-Jubiläum an. Mit einem neuen Post spielt Gitarrist Richard Z. Kruspe nun mit den Erwartungen der Fans.

Berlin – Die Zukunft von Rammstein bleibt ungewiss – und das, obwohl jüngst alle Ermittlungen gegen Frontmann Till Lindemann (60) eingestellt worden sind. Das ändert allerdings wenig daran, dass die gesamte Band bereits seit einer Weile zu allen künftigen Projekten eisern schweigt. Leadgitarrist Richard Z. Kruspe (56) sorgt indes mit einem neuen Instagram-Beitrag für weitere Verwirrung.

Rammstein-Fans müssen sich im Warten üben – doch worauf?

Verabschieden sich Rammstein für immer? Diese Frage beschäftigt viele Fans der Berliner Kultband seit Monaten. Dabei stünde 2024 das 30-jährige Jubiläum der Gruppe um Sänger Till Lindemann an. Wie und ob dieses begangen wird, scheint nach wie vor allerdings unklar. Anhänger des musikalischen Exportschlagers hoffen auf eine weitere Tour, um diesen Anlass gebührend zu feiern. Etwaige Pläne sind derzeit allerdings nicht mehr als Gerüchte.

Die heizt Gitarrist Richard Z. Kruspe nun weiter an: „The art of waiting“ (zu Deutsch: Die Kunst des Wartens) heißt es unter einem Foto, welches der 56-Jährige am Montag (28. August) via Instagram teilte. Darauf sieht man den Musiker leger in Jogginghose und Sportshirt gekleidet. Sein Post lässt Raum für Spekulationen. Während die einen geduldig auf eine große Ankündigung seitens Rammstein warten, befürchten manche schon das Schlimmste: das Ende ihrer Lieblingsband.

Rammstein-Ende schon 2022 per Song verkündet? Auf „Zeit“ (2022), dem bislang letzten Rammstein-Album, sorgte besonders ein Song für wilde Spekulationen: „Adieu“. Die als fünfte Single des Albums ausgekoppelte Ballade klingt nach einem Abschied für immer. Im Refrain heißt es dazu: „Adieu, goodbye, auf Wiederseh‘n / Den letzten Weg musst du alleine geh‘n / Ein letztes Lied, ein letzter Kuss / Kein Wunder wird gescheh‘n / Adieu, goodbye, auf Wiederseh‘n / Die Zeit mit dir war schön“. Einige Fans interpretierten diese Textzeilen als musikalisches Lebewohl. Allerdings ist inzwischen davon auszugehen, dass sich das Lied mit der Zeit nach Veröffentlichung des Albums „Mutter“ (2001) befasst, die damals fast zum Ende der Band geführt hat. Dafür spricht auch der Videoclip zu „Adieu“.

Rammstein-Gitarrist Richard Z. Kruspe stiftet mit kryptischen Posts Verwirrung

Doch die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt: Für ihre Geduld könnten die Fans am Ende tatsächlich belohnt werden, denn ein derart sang- und klangloser Abschied von den großen Bühnen dieser Welt passt einfach nicht zu Rammstein. Seit dem Ende der bis dato letzten Tour stiftet Richard Z. Kruspe mit seinen Social-Media-Posts immer wieder Verwirrung: Anfang August hatte er zunächst verkündet: „Ich weiß nicht, wie die Zukunft sein wird, aber sie wird auf jeden Fall anders sein.“

Eine Woche später gab er sich dann hoffnungsvoller und schrieb: „Nach einem heftigen Regen kommt die Sonne immer wieder.“ Da es sich bei „Sonne“ um einen der bekanntesten Hits der Band handelt, sorgte dieser Beitrag in Teilen seiner Community für vorsichtige Euphorie – immerhin klingt es so, als sei eine weitere Rammstein-Tour möglich. Auf diese müssen die Fans allerdings möglicherweise noch etwas warten. Trotz des anstehenden Jubiläums … Verwendete Quellen: instagram.com/richard_von_rammstein, rammstein.de, genius.com