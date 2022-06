Rammstein-Tour 2022: Das erwartet die Fans in der Feuerzone

Rammstein 2022 in Leipzig © Jens Koch/dpa

Zwei Jahre lang warteten Fans dank Corona-Pause auf die Europa-Tour durch Rammstein. Lesen Sie hier, was Fans erwartet, die eines der heißbegehrten Tickets für die „Feuerzone“ ergattert haben:

Zwei Mal musste die European Stadium Tour von Rammstein dank Corona bereits verschoben werden. Im Mai 2022 dann endlich der heiß ersehnte Tour-Auftakt in Prag. Insgesamt 42 Konzerte spielt die Kult-Band in Europa und Nordamerika – darunter mit dem Rammstein-Doppelkonzert in Stuttgart auch 10 in Deutschland. Viele Fans haben ihre Tickets bereits vor 2 Jahren gekauft. Und wer ganz viel Glück hatte, ergatterte sogar noch eine der heiß begehrten Karten für die „Feuerzone“ – der einzige Platz als wahrer Rammstein-Ultra.

HEIDELBERG24 verrät, was die glücklichen Fans, die eines der Rammstein-Konzerte in der Feuerzone erleben dürfen, bei der aktuellen Tour zu sehen bekommen.

Die Feuerzone („Firezone“) ist ein abgesperrter Bereich direkt vor der massiven Rammstein-Bühne. Fans mit Karten für diese Zone stehen somit in den ersten Reihen und erleben die spektakuläre Show im wahrsten Sinne des Wortes hautnah mit. Der Name Feuerzone kommt bei Rammstein natürlich nicht von ungefähr: Dank der berühmten Flammenshow der sechs Berliner wird es dort üblicherweise besonders heiß. (kab)