Rammstein zeigt in neuem Musikvideo „Zeit“ blutige Geburten von Kindern

Teilen

Rammsteins neue Single „Zeit“ zeigt blutige Geburten im Musikvideo © IMAGO / BOBO

Rammstein hat eine neue Single herausgebracht. In dem Video zu „Zeit“ gibt es blutige Szenen.

Jetzt ist es endlich soweit und Rammstein hat ihre neue Single „Zeit“ herausgebracht. Ganze drei Jahre mussten die Fans nun auf neue Lieder der Band warten. Im Anschluss an ihre neue Single soll noch in diesem Jahr ein ganzes Album veröffentlicht werden. Voraussichtlich wird dieses bereits am 29. April erscheinen. Seit Donnerstag ist sogar das passende Musikvideo zur neuen Single online - Und das hat es in sich.

Die Veröffentlichung des Videos hatte Till Lindemann (59) bereits letzte Woche auf Twitter angekündigt. Die Regie für das Video führte der Schauspieler Robert Gwisdek (38). Es war nicht anders zu erwarten: Das Musikvideo schockt. Zwar ist die Musik eher melancholisch und ruhig, doch in „Zeit“ sieht man wie die Rammsteins-Männer die Babys einer Gruppe von Frauen entbinden – Ein sehr blutiger Anblick.

Die neue Single ist Balladen-ähnlich

Die neue Single ähnelt eher einer Ballade. Immer wieder wird auf die Vergänglichkeit und den Kreislauf des Lebens angespielt. So ist auch mehrmals eine dunkle Gestalt zu sehen, die wohl den personifizierten Tod zeigen soll. Auch die Textzeilen sind eher düster und traurig gehalten. Es geht darum, dass das Leben jederzeit vorbei sein könnte. Die Band-Mitglieder Lindemann, Kruspe, Landers, Riedel, Schneider und Lorenz sind in verschiedensten Kostümen zu sehen: Als Bauer, Soldat oder auch mal als Seemann in verschiedenen Zeit-Epochen.