Ramon Roselly verliert Wissens-Duell gegen Andy Borg - nach fiesem Diss

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Schlager-Duell bei Kai Pflaume © Screenshot ARD/Wer weiß denn sowas?

Hochmut kommt vor dem Schlager-Fall? Ramon Roselly fiel mit einem fiesen Spruch gegen Andy Borg auf - verliert aber am Ende doch das Quiz-Duell.

Hamburg - Schlagerikone gegen Schlagernewcomer oder Andy Borg (60) gegen Ramon Roselly (27). Doch diesmal geht es nicht um Stimme, sondern um Köpfchen. Die beiden Musiker waren nämlich zu Gast bei Kai Pflaume (53) und „Wer weiß denn sowas?“. Doch Ramon Roselly stieg hier voll ins Fettnäpfchen: Zuerst gab‘ er sich siegessicher und disste Andy Borg, dann musste er sich allerdings geschlagen geben.

Schlager-Duell bei Kai Pflaume: Andy Borg und Ramon Roselly zu Gast

Kai Pflaume lädt wieder zur lustigen Quizrunde ein und diesmal treten zwei echte Schlagerstars gegeneinander an: „Quotengarant“ Andy Borg und DSDS-Gewinner Ramon Roselly waren am 31. März zu Gast in der beliebten ARD-Quizshow „Wer weiß denn sowas?“.

Wer‘s nicht kennt, das Prinzip der TV-Show ist eigentlich ganz einfach erklärt: Die Stargäste müssen gemeinsam mit den Rate-Kapitänen Bernhard Hoecker (51) und Elton (50) knifflige und teils kuriose Fragen aus Wissenschaft, Tierwelt und dem täglichen Leben beantworten. Für jede richtige Antwort gibt es 500 Euro. Wer am Ende mehr Scheine auf dem Quizkonto hat, hat gewonnen. Bei Gleichstand kommt es zur Schätzfrage.

Bevor die erste Quizfrage beantwortet wird, fragt Kai Pflaume bei Andy Borg nach: „Gibt es Spiele-Abende bei euch zu Hause?“. Doch im Hause Borg wird nicht sehr oft gespielt. „Keiner in meiner Familie kann verlieren“, verrät der Schlagerstar lachend. „Uuuh, da bin ich da, dass zwischen uns eine Scheibe ist“, witzelt Bernhard Hoecker.

Lesen Sie auch Bei dieser Kaufland-Sahne stimmt etwas nicht – sehen Sie es auch gleich? Ein Kunde aus Oberbayern kauft sich in einer Kaufland-Filiale einen Becher Sahne. Daheim nimmt er das Produkt unter die Lupe – und traut seinen Augen nicht. Bei dieser Kaufland-Sahne stimmt etwas nicht – sehen Sie es auch gleich? Ukraine-Krieg: Russland kurz vor dem Ziel? Kiew könnte in den nächsten Stunden fallen Im Ukraine-Konflikt hat Machthaber Wladimir Putin eine „Militäroperation“ im Nachbarland verkündet. Mehrere große ukrainische Städte werden von Explosionen erschüttert. Ukraine-Krieg: Russland kurz vor dem Ziel? Kiew könnte in den nächsten Stunden fallen

Ramon Roselly hingegen gibt sich siegessicher und kontert: „Andy hat gesagt: Die Familie verliert nicht gerne. Ja, was machen wir denn da heute Elton“. Der DSDS-Sieger ist sich also sicher, auch „Wer weiß denn sowas“ gewinnen zu können. Andy Borg scheint, das nicht so lustig zu finden und kann nur mit einem müden Lächeln reagieren. Doch Hochmut kommt bekanntlich vor dem Fall.

Andy Borg findet den Spruch von Ramon Roselly wohl gar nicht lustig. © Screenshot ARD/Wer weiß denn sowas?

Zu früh gefreut? Ramon Roselly verliert gegen Andy Borg

Schon die ersten Fragen können Schlagerstar Andy Borg und Ratepartner Bernhard Hoecker für sich gewinnen. Ramon Rosselly und Elton halten aber tapfer dagegen und so steht es am Ende Show unentschieden. Beide Teams haben jeweils 3.000 Euro erspielt. Nun entscheidet die Schätzfrage: „Wie viele Räume beherbergt der Buckingham Palace in London?“

Schlager-Stechen bei Kai Pflaume: Die Schätzfrage entscheidet. © Screenshot ARD/Wer weiß denn sowas?

Ramon Roselly und Elton schätzen 134. Andy Borg und Bernhard Hoecker überbieten und sagen 225 Räume. Zugegeben, eine schwierige Frage. Die richtige Antwort lautet, 775. Beide Teams lagen ziemlich daneben, aber Andy Borg war näher dran. Damit geht diese Runde „Wer weiß denn sowas?“ nach Österreich und Ramon Roselly muss sich doch geschlagen geben. Ob er den Spruch vorhin nun bereut?