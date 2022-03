Ramon Roselly gibt „Let‘s Dance“ knallharte Absage: „Nicht ganz so meins“

Teilen

Schlagerstar Ramon Roselly outet sich als großer Tanzmuffel. Er feuert lieber seinen Cousin René Casselly an, als selbst „Let’s Dance“-Kandidat zu werden. (Fotomontage) © Screenshot RTL/Let‘s Dance

Schlagerstar Ramon Roselly outet sich als großer Tanzmuffel. Er feuert lieber seinen Cousin René Casselly an, als selbst „Let’s Dance“-Kandidat zu werden.

Einmal Kandidat bei „Let’s Dance“ sein – für viele Promis ein absoluter Traum! Anders sieht es dagegen bei Ramon Roselly (28) aus. Der Schlagersänger hat eigenen Angaben zufolge so gar keine Lust darauf, bei dem Format übers Tanzparkett zu wirbeln. Viel lieber feuert er seinen Cousin René Casselly (25) an, der einer der Favoriten der diesjährigen Staffel ist. So auch in der letzten Live-Sendung. Dort tanzte René mit Regina Luca (33), da seine übliche Tanzpartnerin Kathrin Menzinger (33) wegen eines positiven Corona-Tests aussetzen musste.



Angesichts des prominenten Gasts im Publikum ließ es sich das Moderatoren-Duo Victoria Swarovski (28) und Daniel Hartwich (43) nicht nehmen, einen kleinen Plausch mit ihm zu führen. So fragten sie Ramon, ob er sich denn vorstellen könnte, wie sein Cousin im nächsten Jahr bei „Let’s Dance“ anzutreten. Der ehemalige DSDS-Sieger gab daraufhin eine klare Antwort: „In der Tat denke ich wirklich, dass Tanzen nicht ganz so meins ist. Mein Cousin macht es sehr gut, worauf ich stolz bin.“ Allerdings finde er die Show an sich „traumhaft schön“.

Ramon Roselly: „Das wäre eine Kandidatin für mich“

Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es dann aber doch, dass Ramon Roselly seine Meinung ändern könnte. Denn mit den zwei „Let’s Dance“-Profis Renata (34) und Valentin Lusin (35) hat der Musiker bereits in der Vergangenheit zusammengearbeitet. Auf die Frage, mit welchem Profitänzer Ramon denn gerne antreten würde, sagte der Schlagerstar: „Ich muss offen und ehrlich sagen, Valentin und Renata waren in meinem Musikvideo zu Gast und da hat Renata schon immer gesagt: ‚Du musst zu ‚Let‘s Dance‘ kommen, wir tanzen dann zusammen!‘ Also es wäre eine Kandidatin für mich!“

Keine Frage, dass sich auch Renata Lusin darüber freuen würde, mit dem „Eine Nacht“-Interpreten über das Parkett zu fegen. Bei dem fraglichen Musikvideo handelt es sich um den Clip zu Ramon Rosellys Single „Unendlich“, die 2020 erschien. Auf Youtube wurde das Video bereits über eine Million Mal geklickt.