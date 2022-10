Ramon Roselly, Kerstin Ott und Kelly Family: Komplette Gästeliste der „Giovanni Zarrella Show“ bekannt

Teilen

Am 5. November kehrt die „Giovanni Zarrella Show“ zurück ins deutsche Fernsehen. Jetzt wurde die komplette Gästeliste enthüllt. Unter anderem sind Ronan Keating, Vanessa Mai und Peter Maffay mit dabei.

Offenburg - Über ein halbes Jahr haben die Fans gewartet und dürfen sich jetzt endlich freuen! Giovanni Zarrella (44) ist wieder zurück mit seiner „Giovanni Zarrella Show“ im ZDF. Für seine Show-Rückkehr hat sich der Entertainer natürlich ordentlich was einfallen lassen. Jetzt wurde seine Gästeliste bekannt gegeben und die kann sich wirklich sehen lassen. Die Fans können sich auf große Gefühle und Gänsehaut bei sowohl nationalen als auch internationalen Gästen einstellen.

Eine besondere internationale Überraschung wird es dank des irischen Sängers Ronan Keating geben. Dieser wird nämlich gemeinsam mit der Kelly Family deren neuen Hit „Grateful“ live performen. Peter Maffay feiert den 40. Geburtstag von Kult-Drache „Tabaluga“ und hat zur Feier des Tages neue Rockmärchen-Musik mit dabei. Ein großes Wiedersehen gibt es nicht nur mit Andrea Berg, die Giovanni das letzte Mal bei ihrer 30-jährigen Jubiläums-Open-Air-Show im August traf, sondern auch mit Moderatorin und Schauspielerin Kim Fisher, die sich nach 20 Jahren Stille wieder als Sängerin probiert. Ein Gänsehautmoment wird auch mit Sicherheit der Auftritt von Ireen Sheer werden, denn diese gab bekannt, dass sie Anfang nächsten Jahres in den Ruhestand gehen werde.

In der „Giovanni Zarrella Show“ ist auch Kerstin Ott mit von der Partie, die bereits beim Florian Silbereisens „Schlagerjubiläum“ auftrat (Fotomontage) © Georg Wendt/Philipp von Ditfurth/dpa/picture alliance

Gästeliste der „Giovanni Zarrella Show“ wurde jetzt veröffentlicht

Außerdem stehen mit auf der Gästeliste noch Ramon Roselly, Kerstin Ott, Vanessa Mai und viele mehr. Auch auf Newcomer wie Alexander Eder aus Österreich und den kleinen Adriano darf sich gefreut werden. Das ganze Spektakel findet live in der Baden-Arena in Offenburg statt und wird am Samstag, dem 5. November, im ZDF zur Primetime ausgestrahlt. Keine Sorge, wer das Ganze verpasst, kann sich die Show danach noch einen Monat lang in der Mediathek anschauen.