Schlager-Enttäuschung: Ramon Roselly verschiebt Albumveröffentlichung erneut

Eigentlich sollte Ramon Rosellys neues Album „Träume leben“ schon längst auf dem Markt sein. © IMAGO/mix1 - Matthias Baran

Eigentlich sollte Ramon Rosellys neues Album „Träume leben“ schon längst auf dem Markt sein. Jetzt wurde die Premiere der Platte erneut verschoben.

Zschernitz – Was ist da los bei Ramon Roselly (28) und seinem Team? Eigentlich wollte der Schlagerstar sein neues Album „Träume leben“ schon längst veröffentlicht haben. Der ursprüngliche Release der Platte war für den 22. Juli vorgesehen. Eine Weile vor dem geplanten Veröffentlichungs-Termin gab Roselly dann allerdings bekannt, dass die neuen Lieder doch erst am 14. Oktober auf den Markt kommen werden. Jetzt hat der Sänger die Premiere von „Träume leben“ erneut verschoben.

Zwar gibt es keine offizielle Bestätigung durch Ramon Roselly oder sein Promotion-Team, doch wie unter anderem die „Schlagerprofis“ berichten, haben einige Händler die Veröffentlichung von „Träume leben“ kurzfristig auf den 28. Oktober umdatiert. Weshalb Roselly weitere zwei Wochen braucht, bevor seine neue LP an den Start gehen kann, ist dementsprechend auch nicht bekannt. Für seine Fans ist die erneute Planänderung sicherlich eine kleine Enttäuschung — immerhin warten sie bereits seit Juli auf neue Musik von ihrem Star.

Ramon Rosellys neues Album konkurriert mit dem eines bekannten Kollegen

Wenn alles glattläuft, sollte Ramon Roselly also am 28. Oktober die Veröffentlichung seines neuen Albums „Träume leben“ feiern. Interessanterweise ist er nicht der einzige Schlagerstar, der an diesem Tag eine neue Platte auf den Markt bringt. Auch sein Kollege Ben Zucker (39) hat für diesen Herbst nämlich ein Release geplant. Der „Was für eine geile Zeit“-Interpret hat ebenfalls für den 28. Oktober die Premiere seines Best-of-Albums „Was wir haben, ist für immer“ angesetzt. Ob die zwei Sänger bewusst miteinander in Konkurrenz treten wollen?

Besonders skurril an der Doppelveröffentlichung ist, dass beide Musiker bei derselben Plattenfirma unter Vertrag stehen. Das Mega-Label „Universal“ stellt die jeweiligen LPs der Schlagermusiker zum Verkauf und zeigt sich dementsprechend auch für die dazugehörigen Werbemaßnahmen verantwortlich. Es bleibt also zu hoffen, dass Ramon Roselly „Träume leben“ aufgrund der Terminverwirrung nicht noch einmal verschieben muss.