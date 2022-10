Ramon Roselly wechselt die Seiten: Moderator bei der Schlagernacht in Oberhausen

Ramon Roselly wechselt vom Musiker zum Moderator. Er begleitet die Auftritte der Schlagerstars bei der Schlagernacht in Oberhausen. (Fotomontage) © IMAGO/Bildagentur Monn

Ramon Roselly ist bisher besonders durch seine Stimme bekannt. Der Schlagersänger gewann 2020 die 17. Staffel DSDS und sang sich in die Herzen der Zuschauer. Doch in dem 28-Jährigen schlummert noch ein weiteres Talent, denn jetzt fängt er als Moderator an. Ramon Roselly hat bereits erfolgreich die Veranstaltung „RTL Up“ im Rahmen der Aufzeichnung von „Lieblingslieder“ moderiert. Jetzt wird er bei der Schlagernacht in Oberhausen eine wichtige Rolle übernehmen.

Ramon Roselly wird die große Schlagernacht in Oberhausen moderieren. Der 28-Jährige wird neben der RTL-VIP-Expertin Steffi Brungs auf der Bühne stehen und als Gastgeber durch den Abend führen. Das Moderatoren-Team wird schon mit Spannung erwartet und die Fans freuen sich bereits auf lustige und besondere Momente.

Die Gäste von Moderator Ramon Roselly sind bereits bekannt

Die Gästeliste der Schlagernacht ist bereits bekannt, so wird unter anderem Matthias Reim mit dabei sein. Aber auch Howard Carpendale wird von Ramon Roselly auf der Bühne begrüßt. Melissa Naschenweng ist auch eingeladen. Zudem mit dabei sind Thomas Anders, Mickie Krause, Ross Anthony, Oli P., Sarah Engels, voXXclub, Eloy de Jong, Eric Philippi, Team 5ünf und Mike Leon Grosch. Mit diesen Gästen steht Ramon Roselly sicherlich ein besonderer Abend bevor.