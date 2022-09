Randfichten-Fans in Sorge: An dieser schweren Krankheit leidet Holzmichl-Sänger Rups

Randfichten-Star Rups verrät nach acht Jahren den schockierenden Grund für seinen Austritt. Er leidet an einer schweren Krankheit.

Breitenbrunn – Es war 2014 ein großer Schock für alle Fans der Randfichten, als Frontmann Thomas „Rups“ Unger (53) seinen Ausstieg aus der Gruppe erklärte. Damals verstanden die Anhänger der „Lebt denn der alte Holzmichl noch“-Gruppe die Welt nicht mehr. Jetzt gibt der Musiker endlich eine Erklärung ab, die allerdings ebenso schockierend ist.

Rups hat die unheilbare Nervenkrankheit Multiple Sklerose (MS), die 2014 bei ihm diagnostiziert wurde. Damals erlitt der Musiker eine Rückenmarksentzündung, die zwar inzwischen vernarbt ist, ihn aber trotzdem vor acht Jahren zu der Entscheidung zwang, die Randfichten zu verlassen. In den folgenden Untersuchungen wurde festgestellt, dass der beliebte Erzgebirgs-Star an MS leidet. In einem Interview mit ‚Bild‘ verriet er jetzt: „Nach einer Sehnerv-Entzündung gab’s ein MRT und da sah man viele helle Punkte, also Entzündungen, in meinem Kopf.“

Thomas „Rups“ Unger: „Positiv denken hilft beim Kampf“

Unterkriegen lässt sich der Star trotzdem nicht. Er macht sogar wieder Musik. Der Vater von vier Söhnen ist seit seinem Ausstieg aus den Randfichten solo aktiv und hat sich mittlerweile in Richtung der Genres Country und christlicher Musik orientiert. Auch Konzerte gibt er noch und hat mit seinen Söhnen Toni (25) und Kurt (17) eine kleine Weihnachtstour mit vier Auftritten geplant. „Viele sind schlimmer dran. Ich will den Leuten auch Mut machen. Positiv denken hilft beim Kampf gegen die Krankheit.“

Warum er sich erst nach acht Jahren endlich zu seinem Austritt und seiner Krankheit äußert, erklärt der Star folgendermaßen: „Ich gehe damit jetzt an die Öffentlichkeit, damit sich die Leute nicht wundern, wenn ich bei meinen Auftritten demnächst mal länger sitze oder das Akkordeon quietscht, weil ich mal einen Ton nicht richtig treffe.“ Angst haben müssen seine Fans zunächst einmal aber nicht. Er habe im Vergleich zu vielen anderen eine „moderate Form“ von MS und könne mit Tablette und etwas Glück noch immer 100 Jahre alt werden.