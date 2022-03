„Würde mich jedes Mal wieder so entscheiden“: Bushido wendet sich mit emotionaler Liebeserklärung an seine Familie

Bushido schwebt im Familienglück © Instagram/Bushido

Rapper Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi sind im November Eltern von Drillingen geworden. Jetzt postet Bushido eine emotionale Liebeserklärung.

Bushido postet eine süße Liebeserklärung an seine Familie. Erst im November sind die Drillinge des Rappers und seiner Frau Anna-Maria Ferchichi auf die Welt gekommen. Die drei Mädchen Leonora, Naima und Amaya haben das Familienglück perfekt gemacht. Nun hat die stolze Mutter insgesamt acht und Bushido sieben Kinder.

Jetzt postete Bushido auf Instagram eine emotionale Liebeserklärung an seine große Familie. Er lud ein Bild von einer der Drillings-Mädchen hoch und schrieb dazu: „Es kommt der Moment im Leben, an dem Mann Verantwortung übernehmen muss. Meine Frau und unsere Kinder haben mein Herz so sehr berührt, dass es mir gar nicht schwer fiel, dem Leben, das uns nicht gut tat, den Rücken zu kehren. Ich würde mich jedes Mal wieder so entscheiden. Zum Glück muss ich es nicht mehr, denn ich bin meines Glückes Schmied. Denkt einfach mal 1 Minute darüber nach, ob es wichtigere Dinge als Streams, Leaks oder Ohrfeigen gibt.“

Seine Frau freut sich über die netten Worte

Diese Liebeserklärung kam auch bei seiner Frau Anna-Maria Ferchichi sehr gut an. Sie kommentierte: „In den wichtigen Dingen im Leben wurden wir immer gesegnet! Der Rest ist einfach egal“. Und auch die Fans sind hin und weg. Jemand kommentiert: „Wunderschön geschrieben. Nichts ist wichtigerer als Familie. Nur das Beste für eure Familie” und ein anderer Fan schreibt: „Schöne und wahre Worte“.