Rapper Fedez teilt seine Krankheit auf Instagram

Der italienische Musiker und Influencer Fedez. © Elena Di Vincenzo / IMAGO

Der italienische Rapper und Influencer Fedez spricht auf Instagram offen über seine gesundheitlichen Probleme.

Mailand - Der in Italien bekannte Musiker und Influencer Fedez kämpft nach eigenen Worte mit einer Krankheit. «Ich bin hier, um euch zu sagen, dass bei mir leider ein gesundheitliches Problem festgestellt wurde», sagte der 32 Jahre alte Rapper und Ehemann der italienischen Influencerin und Model Chiara Ferragni unter Tränen in einem Video auf Instagram. Worum es sich genau handelt, verriet der Promi nicht. Er wolle in Zukunft weiter über den Weg, den das Problem mit sich bringe, berichten: «Ich bin bereit, mich diesem neuen Abenteuer, das mir das Leben präsentiert hat, zu stellen.»

«Die Liebe meines Lebens Fedez braucht in diesen Tagen Extra-Unterstützung», schrieb Ferragni auf ihrem von rund 26,5 Millionen Fans abonnierten Instagram-Kanal. Etwas überraschend sprach auch Italiens Ex-Innenminister Matteo Salvini dem Mailänder Fedez Mut zu. Der Parteichef der rechten Lega stritt sich in der Vergangenheit in den sozialen Medien immer wieder mit Fedez über Themen wie zum Beispiel den Gesetzesentwurf zu Strafen speziell für Homo- und Transphobie. «Wir hatten in der Vergangenheit auch diskutiert, aber heute zählt das nichts. Auf geht‘s, Junge», schrieb Salvini auf Facebook. (dpa)