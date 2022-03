Bushido lässt Familie zwei Tage alleine, um World of Warcraft zu zocken: „Papa, wo gehst Du hin?“

Von: Matthias Kernstock

Rapper Bushido (43) gönnt sich zwei Tage Auszeit von Ehefrau Anna-Maria Ferchichi und seinen Kindern, um in der RCADIA in Hamburg zwei Tage zu zocken. Seine Kinder fragten ihn noch: „Papa, wo gehst Du hin?“. The struggle is real.

Hamburg - Europas Esport und Gaming Communitys kommen in der RCADIA in Hamburg zusammen. Auf 20.000 Quadratmetern finden viele bekannte Gamer gerade ihr zweites Zuhause. Auch Rapper Bushido wollte sich vor Ort einen Eindruck verschaffen und seine Gamer-Idole von Echo besuchen, wie tz.de berichtet.

„Das ist einfach mein Traum“, gab Bushido zu, als er den riesigen Gebäudekomplex in Hamburg das erste Mal betrat. Doch sofort wurde klar: Der gebürtige Bonner hat sich die Entscheidung, eine zweitägige Auszeit vom Familienleben mit Ehefrau Anna-Maria Ferchichi zu nehmen, nicht leicht gemacht.

„Ich musste meiner Frau erstmal erklären, warum ich hier zwei Tage mal wegmuss.“ Als er seinen Kindern davon erzählte, fragte ihn die Sprößlinge: „Papa, wo gehst Du hin?“ Mittlerweile habe Bushido acht Kinder zuhause.

Im November bekamen der Rapper und seine Frau Drillinge. Seitdem hält Mama Anna-Maria Ferchichi ihre 425.000 Follower bei Instagram über das wilde Mamaleben auf dem Laufenden. Dort erklärte die 40-Jährige kürzlich, dass sie innerhalb von vier Monaten an die 30 Kilo abgenommen hat.

Wie ein Sprecher von RCADIA gegenüber tz.de sagte, habe Bushido World of Warcraft gezockt. Der Berliner versucht derzeit Spagat zwischen Interviews, Terminen und Familie hinzubekommen. Mit mittelmäßigem Erfolg.

Name Bushido, aka Anis Mohamed Youssef Ferchichi Beruf Rapper und Produzent bei Erstguterjunge Ehefrau Anna-Maria Ferchichi Auszeichnungen U.a. Best German Act MTV Europe Music Awards 2006 und 2007

Zuletzt veröffentlichte Bushido Videos mit seinen Kindern bei Twitch. Dort hatte sich der Hobby-Gamer vor ca. zwei Jahren einen eigenen Account angelegt. Zu ähnlichen Erfolgen wie mit seiner Musik hat es in der Gamingszene bisher allerdings nicht gereicht. Verwendete Quellen: RCADIA YouTube, Infos Marco Kruse von ingame.de