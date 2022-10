Kanye West datet Hamburger Model Juliana Nalu

Kanye West datet Hamburger Model

+ © IMAGO / MediaPunch & Instagram/Jiliana Nalu Nach der Trennung von Kim Kardashian scheint Kanye West eine neue Frau zu daten. © IMAGO / MediaPunch & Instagram/Jiliana Nalu

Der Rapper Kanye West ist mit dem Hamburger Model Juliana Nalu gesehen worden. Die beiden scheinen sich zu daten.

Um US-Rapper Kanye West (45) ranken sich einige Skandale und Gerüchte. Der 45-Jährige war mit Kim Kardashian verheiratet und die beiden haben zusammen drei Kinder. Gibt es jetzt jemand neuen in seinem Leben? Der Milliardär wurde in Santa Monica mit dem Hamburger Model Juliana Nalu (24) bei einem Date gesehen.

Doch wer ist die Frau, die den Skandal-Rapper datet? Die 24-Jährige stammt aus Brasilien und wohnt in ihrer Model-Wohnung in Hamburg-Rotherbaum. Seitdem sie 17 ist, ist sie bei der Elite-Modelagentur MGM Models unter Vertrag und hat einen Job nach dem anderen. Ihr Manager Marco Sinervo (46) hat das Model nun in die USA geschickt und meint gegenüber BILD dazu: „Sie hat einen wahnsinnig schönen Körper, optimale Maße. Wir bekommen sehr viel Fanpost für sie. Momentan ist sie viel in LA und die deutschen Kunden bekommen sie kaum gebucht, weil sie ständig für die Amerikaner arbeitet. Aber sie kommt bald für eine längere Zeit nach Hamburg.“

Sie hält ihre Beziehung zu Kanye West noch geheim

Doch was sagt das Model selbst über ihre Dates mit Rapper Kanye West? In einem Interview mit der BILD meint sie: „Dazu darf ich leider nichts sagen!“ Doch ihr Manager verrät: „Sie betritt einen Raum und zieht direkt jeden in ihren Bann. Kein Wunder, dass Kanye West sie datet.“ Es bleibt abzuwarten, wie sich die Beziehung zu dem Skandal-Rapper entwickelt. Der 45-Jährige fiel zuletzt wegen antisemitischen Äußerungen auf und wurde auf Twitter gesperrt. Nun will auch Adidas die Zusammenarbeit mit ihm überdenken.