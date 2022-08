„Das ist schon passiert“: Sänger Marteria stieg mit Fan ins Bett

Marteria hatte schon einmal was mit einem Groupie. © Screenshots WDR/1Live/POPSTARS - MÄNNEREDITION

Da hat Marteria nicht nein gesagt! Der beliebte Rapper gesteht, dass er schon einmal mit einem Fan intim wurde.

Köln – Sex, Drugs and Rock’n’Roll! Das ist der Lifestyle, den sich wohl viele Nachwuchsmusiker wünschen. Marteria (39) weiß, wie es ist, wenn man einen Bekanntheitsgrad erreicht hat, bei dem einem die Fans zu Füßen liegen. Wie er jetzt in einem Interview gestand, hat der Rapper sich das offenbar schon einmal zum Vorteil gemacht. Denn Marteria gab darin zu, dass er schon einmal mit einem Fan ins Bett stieg.

Es ist kein Geheimnis, dass einige Groupies es regelrecht darauf anlegen, mit ihrer großen Ikone im Hotelzimmer zu landen. Nicht jedem Popstar fällt es leicht, ein so pikantes Angebot auszuschlagen. Im Interview mit den Reportern vom 1LIVE-Format „Dumm gefragt“ gab Marteria jetzt zu, dass auch er in der Vergangenheit schon einmal schwach wurde. Doch eine Sache wollte er dabei besonders betonen: Die Bettgeschichte mit seinem Fan geschah zu hundert Prozent einvernehmlich.

Marteria gibt im „Dumm gefragt“-Interview zu, dass er mit einem Groupie ins Bett ging

„Was soll man sagen? Dass man mal Sex mit einem Fan hatte, das ist schon passiert, auf jeden Fall“, erzählt Marteria im 1LIVE-Gespräch offen, „und das ist auch schon länger her.“ Der Hiphop-Star, der in der Vergangenheit auch mit seinem Alter Ego Marsimoto Erfolge feierte, ist einer der bekanntesten Rapper Deutschlands. Kein Wunder also, dass er eine Menge Geschichten über seine Fans zu erzählen hat.

Laut Marteria sind nämlich nicht immer alle Begegnungen mit seiner Anhängerschaft angenehm. „Wenn jemand beim Essen an die Scheibe klopft, ganz doll, in einem wirklich guten Restaurant und einfach so ‚Ey Marteria’ ins Restaurant reingelaufen ist, das ist natürlich schon ein bisschen unangenehm“, erzählt er. Doch im Großen und Ganzen sei ihm bewusst, wie viel die riesige Unterstützung seiner Fans wert ist. „Es sind oft sehr, sehr schöne Gespräche mit Fans“, verrät der „Lila Wolken“-Interpret abschließend.