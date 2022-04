„Ratet mal, wer zurück ist“: Klubbb3-Star Jan Smit im Fußballfieber - sein Herzensclub ist aufgestiegen

Der FC Volendam, Jan Smits Herzensclub, ist aufgestiegen (Fotomontage) © ANP/Imago

Er ist im Fußballfieber: Jan Smit feiert die Rückkehr seines Herzensclubs FC Volendam. Der Sänger sagte die erfolgreiche Saison des Vereins voraus.

Volendam – Klubbb3-Sänger Jan Smit (36) feiert das große Comeback des FC Volendam! Der niederländische Musiker freut sich riesig darüber, dass sein Herzensclub vor kurzem gegen den FC Den Bosch siegte und sich damit die Rückkehr in die höchste Spielklasse der Niederlande sichern konnte. Der Schlagerstar ist nicht nur ein begeisterter Fan des Fußballclubs, sondern ist bereits Vorstandsmitglied des Vereins und nach einem niederländischen Medienbericht jetzt auch der kaufmännische Leiter der Fußballmannschaft.



Mit einem Posting, das er auf seinem offiziellen Instagram-Account mit seinen Followern teilte, verkündete der Künstler jetzt seine Begeisterung über den großen Erfolg des FC Volendam, indem er eine Foto-Collage mit Momentaufnahmen von den Fußballspielern des niederländischen Vereins postete. Über die Rückkehr des Clubs in die erste Liga nach insgesamt dreizehn Jahren verkündete der Musiker stolz: „Ratet mal, wer zurück ist.” In der Bildunterschrift des Beitrags fügte er zudem ein Herz in Orange hinzu, das sich auf die Trikotfarbe seines niederländischen Herzensclubs bezieht.

Jan Smit feiert großes Comeback des FC Volendam

Der „Du schaffst das schon“-Hitmacher hatte die erfolgreiche Saison des FC Volendam bereits im letzten Sommer in einem TV-Interview mit dem Sportsender ESPN vorausgesagt. „Die Neuzugänge als auch die Stabilität sowie Ambitionen im Kader könnten dafür sorgen, dass es ein gutes Jahr sein wird“, erklärte er. Mit seiner Einschätzung sollte der Schlagerstar also absolut Recht behalten! Der aktuell überaus erfolgreiche Herzensclub des Klubbb3-Bandmitglieds wird sein Können in der anstehenden Saison bei spannenden Duellen mit niederländischen Kultclubs wie dem PSV Eindhoven und Ajax Amsterdam unter Beweis stellen können.